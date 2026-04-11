അമേരിക്കയെ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കേണ്ട; നിർണ്ണായക സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി ജെഡി വാൻസ് ഇസ്ലാമാബാദിൽ: ഇറാനെതിരെ കർശന താക്കീത്
Apr 11, 2026, 11:43 IST
ഇറാനും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധസാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാൻസ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദിൽ എത്തി. ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന് വാൻസ് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- വാൻസിന്റെ താക്കീത്: സമാധാന ചർച്ചകളിൽ അമേരിക്കയെ 'കളിപ്പിക്കാനാണ്' ഇറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ജെഡി വാൻസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ ചർച്ചകളിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- ഇസ്ലാമാബാദ് ചർച്ചകൾ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ ശനിയാഴ്ച ഇസ്ലാമാബാദിൽ ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി ഇറാനിയൻ പ്രതിനിധി സംഘവും പാകിസ്ഥാനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- അമേരിക്കയുടെ നിലപാട്: ഇറാൻ സമാധാനത്തിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ സഹകരിക്കാൻ അമേരിക്ക ഒരുക്കമാണ്. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടാനോ കൃത്രിമം കാണിക്കാനോ ശ്രമിച്ചാൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വാൻസ് സൂചിപ്പിച്ചു.
- പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ: മേഖലയിലെ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുക, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ചർച്ചയിലെ പ്രധാന അജണ്ടകൾ.
- ഇറാന്റെ നിലപാട്: ലെബനനിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങൾ ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന വിഷയമാകുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ആറാഴ്ചയായി തുടരുന്ന യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിന് ഈ ചർച്ചകളിലൂടെ അറുതി വരുത്താനാകുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.