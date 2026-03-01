അബുദാബി ഇത്തിഹാദ് ടവറിൽ ഡ്രോൺ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണു; രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്
Mar 1, 2026, 16:00 IST
അബുദാബി: അബുദാബിയിലെ ഇത്തിഹാദ് ടവറിന് മുകളിലേക്ക് തകർക്കപ്പെട്ട ഡ്രോണിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണു. വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ഡ്രോൺ വിജയകരമായി തടഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് പതിച്ചത്.
സംഭവത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും കുട്ടിക്കും നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു. കെട്ടിടത്തിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കേട്ട വലിയ ശബ്ദം ഡ്രോൺ തകർക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായതാണെന്ന് അബുദാബി മീഡിയ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്നും തെറ്റായ വാർത്തകളും افവാഹങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം അറിയിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.