യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് ആകാശത്ത് വച്ച് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ ഡ്രോൺ; എംക്യു-25എ സ്റ്റിംഗ്രേ നിർമാണത്തിന് യുഎസ് നേവിയുടെ പച്ചക്കൊടി

By  Metro Desk May 20, 2026, 17:39 IST
USA Tron

വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് നാവികസേനയുടെ ആദ്യത്തെ അത്യാധുനിക ഡ്രോൺ ഇന്ധനവിമാനമായ (Unmanned Tanker) MQ-25A സ്റ്റിംഗ്രേ (Stingray) വൻതോതിലുള്ള നിർമാണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഏറെ നിർണായകമായ 'മൈൽസ്റ്റോൺ സി' (Milestone C) അംഗീകാരം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് വിജയകരമായി സ്വന്തമാക്കിയതായി യുഎസ് നേവി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ വിമാനം അതിന്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നിർമാണത്തിനുള്ള അന്തിമ അനുമതി ലഭിക്കുന്നത്.

​പ്രശസ്ത പ്രതിരോധ നിർമാണ കമ്പനിയായ ബോയിങ് (Boeing) ആണ് യുഎസ് നാവികസേനയ്ക്കായി ഈ ഡ്രോൺ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളിൽ (Aircraft Carriers) നിന്ന് നേരിട്ട് പറന്നുയരാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സജ്ജമായ അൺമാൻഡ് ഏരിയൽ വെഹിക്കിൾ (UAV) കൂടിയാണിത്.

​പ്രധാന സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും:

  • യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത്: നിലവിൽ യുഎസ് നാവികസേനയുടെ F/A-18 സൂപ്പർ ഹോർനെറ്റ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് മറ്റ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നൽകാനുള്ള 'ടാങ്കർ' ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുതിയ ഡ്രോണുകൾ വരുന്നതോടെ ഈ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ആക്രമണ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.

  • പരിധിയില്ലാത്ത ആക്രമണ ശേഷി: ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നിറച്ചു നൽകാൻ MQ-25A സ്റ്റിംഗ്രേയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നതിനാൽ യുഎസ് നേവിയുടെ പ്രഹരശേഷിയും ആക്രമണ പരിധിയും (Operational Reach) ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കും.
  • ആദ്യ ഘട്ട നിർമാണം: ഈ വർഷം പകുതിയോടെ മൂന്ന് MQ-25A വിമാനങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള ആദ്യ കരാർ ബോയിങ്ങിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഭാവിയിൽ 72 വിമാനങ്ങൾ വരെ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാക്കാനാണ് യുഎസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

​നാവികസേനയിലെ മനുഷ്യനിയന്ത്രിത വിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാവി പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളുടെ (Unmanned Carrier Aviation) തുടക്കമായാണ് ഈ നേട്ടത്തെ പ്രതിരോധ വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like