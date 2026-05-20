യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് ആകാശത്ത് വച്ച് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ ഡ്രോൺ; എംക്യു-25എ സ്റ്റിംഗ്രേ നിർമാണത്തിന് യുഎസ് നേവിയുടെ പച്ചക്കൊടി
വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് നാവികസേനയുടെ ആദ്യത്തെ അത്യാധുനിക ഡ്രോൺ ഇന്ധനവിമാനമായ (Unmanned Tanker) MQ-25A സ്റ്റിംഗ്രേ (Stingray) വൻതോതിലുള്ള നിർമാണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഏറെ നിർണായകമായ 'മൈൽസ്റ്റോൺ സി' (Milestone C) അംഗീകാരം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് വിജയകരമായി സ്വന്തമാക്കിയതായി യുഎസ് നേവി അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ വിമാനം അതിന്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നിർമാണത്തിനുള്ള അന്തിമ അനുമതി ലഭിക്കുന്നത്.
പ്രശസ്ത പ്രതിരോധ നിർമാണ കമ്പനിയായ ബോയിങ് (Boeing) ആണ് യുഎസ് നാവികസേനയ്ക്കായി ഈ ഡ്രോൺ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളിൽ (Aircraft Carriers) നിന്ന് നേരിട്ട് പറന്നുയരാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ സജ്ജമായ അൺമാൻഡ് ഏരിയൽ വെഹിക്കിൾ (UAV) കൂടിയാണിത്.
പ്രധാന സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും:
- യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത്: നിലവിൽ യുഎസ് നാവികസേനയുടെ F/A-18 സൂപ്പർ ഹോർനെറ്റ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് മറ്റ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നൽകാനുള്ള 'ടാങ്കർ' ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുതിയ ഡ്രോണുകൾ വരുന്നതോടെ ഈ യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ആക്രമണ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.
- പരിധിയില്ലാത്ത ആക്രമണ ശേഷി: ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നിറച്ചു നൽകാൻ MQ-25A സ്റ്റിംഗ്രേയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നതിനാൽ യുഎസ് നേവിയുടെ പ്രഹരശേഷിയും ആക്രമണ പരിധിയും (Operational Reach) ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കും.
- ആദ്യ ഘട്ട നിർമാണം: ഈ വർഷം പകുതിയോടെ മൂന്ന് MQ-25A വിമാനങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള ആദ്യ കരാർ ബോയിങ്ങിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഭാവിയിൽ 72 വിമാനങ്ങൾ വരെ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാക്കാനാണ് യുഎസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
നാവികസേനയിലെ മനുഷ്യനിയന്ത്രിത വിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാവി പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളുടെ (Unmanned Carrier Aviation) തുടക്കമായാണ് ഈ നേട്ടത്തെ പ്രതിരോധ വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.