വെനസ്വേലയിൽ ഭൂചലനം; മരണസംഖ്യ 1,430 ആയി ഉയർന്നു: ആശങ്കയുണർത്തി തുടർചലനങ്ങൾ
കാരക്കാസ്: ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ വെനസ്വേലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഇരട്ട ഭൂചലനങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,430 ആയി ഉയർന്നതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.2, 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായത്. ദുരന്തത്തിൽ അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഭൂചലനത്തെത്തുടർന്ന് തകർന്നടിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരുകയാണ്. നൂറുകണക്കിന് തുടർചലനങ്ങളാണ് (aftershocks) പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി പരത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസ്, തീരദേശ നഗരമായ ലാ ഗ്വൈറ എന്നിവടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുടെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് നിലവിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.