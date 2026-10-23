ടിബറ്റിലെ ഭൂചലനം;16 മരണം: നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ തകർന്നു
Oct 23, 2026, 08:46 IST
ലാസ: ടിബറ്റിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ 16 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. റക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ മുന്നൂറിലധികം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തകർന്നു. ഇതോടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഭവനരഹിതരായത്.
ടിബറ്റിലെ നാഗ്ഖു (Nagqu) പ്രദേശത്താണ് ഭവനക്ഷയം രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയുണ്ടായ ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങളും തടസ്സപ്പെട്ടു.
ദുരന്തഭൂമിയിൽ പ്രദേശവാസികളും രക്ഷാസേനയും ചേർന്ന് ഊർജ്ജിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്. ദുരിതബാധിതർക്കായി താൽക്കാലിക ടെന്റുകളും മറ്റ് അടിയന്തര സഹായങ്ങളും അധികൃതർ എത്തിച്ചുനൽകുന്നുണ്ട്. തകർന്ന വീടുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധന തുടരുകയാണ്.