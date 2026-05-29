ഇബോള മരണം 30-50% വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന; ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ മേധാവി കോംഗോയിലെത്തി
കിൻഷാസ: ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയിൽ (DRC) പടർന്നുപിടിക്കുന്ന ഇബോള രോഗബാധ അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്കെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) മുന്നറിയിപ്പ്. സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രോഗം ബാധിക്കുന്നവരിൽ 30 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ ആളുകൾ മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ വിലയിരുത്തൽ. അതായത് രോഗം ബാധിക്കുന്ന 10 പേരിൽ 5 പേർ വരെ മരണപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയാണിതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് കോംഗോയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രാദേശികമായി സായുധ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ ഇബോള പടർന്നുപിടിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനും നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ അടിയന്തരമായി വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഡോ. ടെഡ്രോസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. യാത്രാ വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് രോഗനിയന്ത്രണത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നും സംയുക്തമായ പ്രതിരോധത്തിലൂടെ രോഗബാധയെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
മേയ് 15-നാണ് കോംഗോയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഇബോള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വാക്സിനുകളോ പ്രത്യേക ചികിത്സകളോ നിലവിലില്ലാത്ത 'ബുന്ദിബുഗ്യോ' (Bundibugyo) എന്ന അപൂർവ്വ ഇനം ഇബോള വൈറസാണ് ഇവിടെ പടരുന്നത്. നിലവിൽ കോംഗോയിലും അയൽരാജ്യമായ ഉഗാണ്ടയിലുമായി ആയിരത്തിലധികം സംശയാസ്പദമായ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിർധനരായ ജനങ്ങളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള പലായനവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നുവെന്നാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.