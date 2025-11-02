ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയം ഈജിപ്ത് തുറന്നു; ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടി 'ഗ്രാൻഡ് ഈജിപ്ഷ്യൻ മ്യൂസിയം
Nov 2, 2025, 12:18 IST
കെയ്റോ: പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയം ഈജിപ്ത് ഔദ്യോഗികമായി പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ 'ഗ്രാൻഡ് ഈജിപ്ഷ്യൻ മ്യൂസിയം' (GEM) രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറിയത്.
മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ (Grand Egyptian Museum - GEM)
- സ്ഥലം: തലസ്ഥാനമായ കെയ്റോക്ക് സമീപം, ലോകത്തിലെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഗിസ പിരമിഡുകൾക്ക് തൊട്ടടുത്തായാണ് ഈ ബൃഹദ് പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
- വിസ്തൃതിയും ചിലവും: 1.2 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം (ഏകദേശം $1.2B) ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ മ്യൂസിയം 500,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു.
- ശേഖരം: രാജവംശത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം മുതൽ ഗ്രീക്ക്-റോമൻ കാലഘട്ടം വരെയുള്ള 7,000 വർഷത്തെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രം പറയുന്ന ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം (100,000) പുരാവസ്തുക്കൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
- കിംഗ് തുത്തൻഖാമുന്റെ ശേഖരം: ഈ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം കിംഗ് തുത്തൻഖാമുന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ 5,500-ൽ അധികം വരുന്ന മുഴുവൻ നിധിശേഖരവും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ്.
- വിനോദസഞ്ചാരം: പ്രതിവർഷം 50 ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കാൻ മ്യൂസിയത്തിന് കഴിയുമെന്നാണ് ഈജിപ്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിലായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും വലിയ ഉത്തേജനം നൽകും.
പല ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനും നിരവധി തവണ മാറ്റിവെച്ച ഉദ്ഘാടനങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ഈ മെഗാപ്രോജക്റ്റ് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.