പ്രതിസന്ധിക്ക് വിരാമം; യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സർക്കാർ 'ഷട്ട്ഡൗൺ' അവസാനിച്ചു
Nov 13, 2025, 14:02 IST
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.—ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടലിന് (Government Shutdown) യു.എസിൽ വിരാമം. 43 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഭരണസ്തംഭനം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധനാനുമതി ബിൽ യു.എസ്. കോൺഗ്രസ് പാസാക്കുകയും തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അതിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് അയവു വന്നത്.
ഫെഡറൽ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ശമ്പളം മുടങ്ങിയ ഫെഡറൽ ജീവനക്കാർക്ക് കുടിശ്ശിക നൽകാനും ഈ ബിൽ വഴിയൊരുക്കും.
- ദൈർഘ്യം: 43 ദിവസം നീണ്ട ഈ അടച്ചുപൂട്ടൽ യു.എസ്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഷട്ട്ഡൗൺ എന്ന റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചു.
- പ്രതിസന്ധി: ഫെഡറൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സബ്സിഡികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസമാണ് ഷട്ട്ഡൗണിന് കാരണമായത്.
- ആഘാതം: ഈ കാലയളവിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫെഡറൽ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും പല സുപ്രധാന സർക്കാർ സേവനങ്ങളും താളം തെറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ സേവനങ്ങളെപ്പോലും ഇത് ബാധിച്ചു.
ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ചതിന് ശേഷവും, അടച്ചുപൂട്ടലിന് ഡെമോക്രാറ്റുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ധനാനുമതി ലഭിച്ചതോടെ നിലവിൽ താൽക്കാലികമായി ഭരണസ്തംഭനം ഒഴിവായിരിക്കുകയാണ്.