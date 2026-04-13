പെട്രോൾ വില ആസ്വദിക്കൂ; ട്രംപിന്റെ ഉപരോധത്തിന് ഇറാൻ്റെ മറുപടി
പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും സംഘർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെ പരസ്പരം പ്രകോപിപ്പിച്ച് യുഎസും ഇറാനും. ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾ ഉപരോധിക്കുമെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ പരിഹസിച്ച് ഇറാൻ രംഗത്തെത്തി. എണ്ണവില കുത്തനെ ഉയരുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നതാണ് ഇറാന്റെ മറുപടി.
ഇറാൻ പാർലമെന്ററി സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാക്കർ ഖാലിബാഫ് തന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പരിഹാസം കലർന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. "നിലവിലെ പെട്രോൾ വില ആസ്വദിക്കൂ. ഈ 'ഉപരോധം' കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ 4-5 ഡോളറിന് ലഭ്യമായ പെട്രോൾ നഷ്ടമാകും" എന്നാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് കുറിച്ചത്.
ഒരു മാസത്തിലേറെ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇരുപക്ഷവും രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തലിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ നടന്നു. പക്ഷേ ഇത് പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തി
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസ്സം എണ്ണവിലയിൽ കൂടുതൽ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്ക ഖാലിബാഫിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആക്കം കൂട്ടി. ഇത് ഇതിനകം തന്നെ എണ്ണ, വാതക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ലോകത്തിന് വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു, അതേസമയം ആഗോള പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഒരു നിർണായക കടൽ മാർഗമാണ്. മൊത്തം എണ്ണ ഉപഭോഗത്തിന്റെ 20% ഹോർമുസ് വഴിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.
ട്രംപ് 'ഉപരോധത്തിന്' ഉത്തരവിട്ടു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകൾ യുഎസ് ഉടൻ തടയുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ (ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 7:30) ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതോ ആയ എല്ലാ കപ്പലുകളും യുഎസ് സൈന്യം തടയുമെന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ റൂട്ടുകളിൽ ഒന്നിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സമഗ്രമായ സമുദ്ര 'ഉപരോധം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളും തീരപ്രദേശങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കപ്പലുകൾക്കെതിരെയും അറേബ്യൻ കടലിലെയും ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലെയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപരോധം നിഷ്പക്ഷമായി നടപ്പാക്കുമെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) അറിയിച്ചു.
ഇറാന്റെ മറവിൽ ചൈനയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു!
ഗൾഫിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ എണ്ണ റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചില കപ്പലുകൾ ചൈനീസ് യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുമായി ഹോർമുസിലെ യുഎസ് നടപടി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പെട്രോഡോളർ സംവിധാനത്തിനെതിരായ നേരിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളിയായും യുഎസ് ഉപരോധങ്ങൾ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായും ഈ സംഭവവികാസത്തെ കാണുന്നു. ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, വാഷിംഗ്ടൺ ചൈനയ്ക്കും ഇറാനുമെതിരായ നിലപാട് കൂടുതൽ കർശനമാക്കുന്നുവെന്ന് വേണം കരുതാൻ.