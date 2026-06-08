'ഇനി മതിയാക്കാം, നന്ദി ഡാർലിംഗ്'; അഭിമുഖത്തിനിടെ മൈക്ക് ഊരിയെറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ: അഭിമുഖത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുകയും, മൈക്ക് ഊരിയെറിഞ്ഞ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഹാൾ വിട്ടിറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്ത വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ചോദ്യങ്ങളോട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച ട്രംപ്, "ഇനി മതിയാക്കാം, നന്ദി ഡാർലിംഗ്" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അഭിമുഖം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയത്.
അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാവുന്ന ഈ സംഭവത്തിന്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
സംഭവങ്ങളുടെ ചുരുക്കം
- അപ്രതീക്ഷിത പ്രതികരണം: അഭിമുഖം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തക ഉന്നയിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ ട്രംപിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയായിരുന്നു.
- മൈക്ക് ഊരിയെറിഞ്ഞു: ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ട്രംപ്, തനിക്കെതിരെ മനഃപൂർവം കെണിവെക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. തുടർന്നാണ് ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന മൈക്ക് ഊരിയെറിഞ്ഞത്.
- വിവാദ പരാമർശം: പോകുന്നതിന് മുൻപായി മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ നോക്കി "ഇനി മതിയാക്കാം, നന്ദി ഡാർലിംഗ്" (That's enough, thank you darling) എന്ന് പരിഹാസരൂപേണ ട്രംപ് പറയുകയായിരുന്നു.
മാധ്യമങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ: മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടുള്ള ട്രംപിന്റെ മുൻകോപവും മോശം പെരുമാറ്റവും ഇതാദ്യമായല്ല വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകയോട് 'ഡാർലിംഗ്' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ട്രംപിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റത്തിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്. മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായും സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാടായുമൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പലരും വിലയിരുത്തുന്നത്.