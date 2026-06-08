'ഇനി മതിയാക്കാം, നന്ദി ഡാർലിംഗ്'; അഭിമുഖത്തിനിടെ മൈക്ക് ഊരിയെറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

By  Metro Desk Jun 8, 2026, 09:53 IST
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വാഷിംഗ്ടൺ: അഭിമുഖത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുകയും, മൈക്ക് ഊരിയെറിഞ്ഞ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഹാൾ വിട്ടിറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്ത വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ചോദ്യങ്ങളോട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച ട്രംപ്, "ഇനി മതിയാക്കാം, നന്ദി ഡാർലിംഗ്" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അഭിമുഖം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയത്.

​അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാവുന്ന ഈ സംഭവത്തിന്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:

​സംഭവങ്ങളുടെ ചുരുക്കം

  • അപ്രതീക്ഷിത പ്രതികരണം: അഭിമുഖം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തക ഉന്നയിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ ട്രംപിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയായിരുന്നു.
  • മൈക്ക് ഊരിയെറിഞ്ഞു: ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ട്രംപ്, തനിക്കെതിരെ മനഃപൂർവം കെണിവെക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. തുടർന്നാണ് ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന മൈക്ക് ഊരിയെറിഞ്ഞത്.
  • വിവാദ പരാമർശം: പോകുന്നതിന് മുൻപായി മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ നോക്കി "ഇനി മതിയാക്കാം, നന്ദി ഡാർലിംഗ്" (That's enough, thank you darling) എന്ന് പരിഹാസരൂപേണ ട്രംപ് പറയുകയായിരുന്നു.

മാധ്യമങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ: മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടുള്ള ട്രംപിന്റെ മുൻകോപവും മോശം പെരുമാറ്റവും ഇതാദ്യമായല്ല വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകയോട് 'ഡാർലിംഗ്' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

 

​ട്രംപിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റത്തിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്. മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായും സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാടായുമൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പലരും വിലയിരുത്തുന്നത്.

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