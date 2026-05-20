ട്രംപിന്റെ ജൂലൈ 4 ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ വഴങ്ങി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ; യുഎസുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറിന് അംഗീകാരം
സ്ട്രാസ്ബർഗ്: ജൂലൈ നാലാം തീയതിക്കുള്ളിൽ വ്യാപാര കരാർ നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത ഇറക്കുമതി محصول (tariff) ചുമത്തുമെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കർശന നിലപാടിന് പിന്നാലെ യുഎസുമായുള്ള വ്യാപാര കരാർ നടപ്പിലാക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (EU) ധാരണയിലെത്തി. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റും അംഗരാജ്യങ്ങളും കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് താൽക്കാലിക അംഗീകാരം നൽകിയത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ട്രംപിന്റെ ടേൺബെറി ഗോൾഫ് റിസോർട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ ഈ വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച് യുഎസിൽ നിന്നുള്ള വ്യാവസായിക-കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നികുതി ഇല്ലാതാക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. പകരം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭൂരിഭാഗം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും യുഎസ് 15 ശതമാനം നികുതി പരിധി നിശ്ചയിക്കും.
എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഈ കരാർ നടപ്പിലാക്കാൻ വൈകുന്നതിൽ ട്രംപ് കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായ ജൂലൈ നാലനകം കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ നിർമ്മിത കാറുകൾക്കും ട്രക്കുകൾക്കും മേൽ നികുതി 25 ശതമാനമായി ഉയർത്തുമെന്നും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കടുത്ത ഭാരമേറിയ നികുതികൾ ചുമത്തുമെന്നുമായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി.
തുടർന്ന് യൂറോപ്യൻ ബിസിനസ് മേഖലയെയും വാഹന വിപണിയെയും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ചർച്ചകൾ വേഗത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു. അമേരിക്ക കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുകയോ ഉയർന്ന നികുതികൾ തുടരുകയോ ചെയ്താൽ ഇളവുകൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സുരക്ഷാ വ്യവസ്ഥകളും (safeguard clauses) പുതിയ കരാർ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇയു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള അന്തിമ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം വരും ആഴ്ചകളിൽ കരാർ പൂർണ്ണമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.