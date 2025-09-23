യൂറോപ്പ് നാശത്തിലേക്ക്; കുടിയേറ്റം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ
ന്യൂയോർക്ക്: യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കുടിയേറ്റ നയങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. യൂറോപ്പിന്റെ നിലവിലെ കുടിയേറ്റ നയം ആ രാജ്യങ്ങളെ "നരകത്തിലേക്ക്" നയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. രാജ്യങ്ങൾ അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുകയും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"യൂറോപ്പ് തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾത്തന്നെ കാണാത്തവരും, നിങ്ങളുമായി ഒരു സാദൃശ്യവുമില്ലാത്തവരുമായ ആളുകളെ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങൾ തകരും," ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങളിലെ കർശനമായ നടപടികൾ ഒരു മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗം ചർച്ചകൾക്ക് വഴി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പലസ്തീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ യുഎൻ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. കൂടാതെ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള നയങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു.
ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗം യുഎൻ പൊതുസഭയിലെ പ്രതിനിധികൾക്കിടയിൽ അമ്പരപ്പുളവാക്കി. എന്നാൽ, തന്റെ ഭരണകാലത്ത് അമേരിക്കൻ അതിർത്തിയിൽ അനധികൃതമായി എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം പൂജ്യമായി കുറച്ചെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിലും യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലും തന്റെ ഭരണകൂടം വിജയിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.