ആണവകരാർ ഇല്ലെങ്കിലും ഹോർമുസ് തുറന്നാൽ മതി; ഇറാനുമായുള്ള സൈനിക നീക്കത്തിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ ട്രംപ്
വാഷിങ്ടൺ / ടെഹ്റാൻ: പൂർണമായ ആണവകരാർ സാധ്യമായില്ലെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ ഗതാഗതത്തിന് നിർണായകമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറന്നുകിട്ടിയാൽ ഇറാനുമായുള്ള സൈനിക സംഘർഷത്തിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങാമെന്ന സൂചന നൽകി യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ കടുത്ത സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വാഷിങ്ടൺ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കിടയിലും ഒമാന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള താൽക്കാലിക ധാരണ കൈവരിക്കാൻ ചർച്ചകൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്.
ഹോർമുസിലെ ഇളവ്: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നത് തടയുന്നതിന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിത ഗതാഗതത്തിനാണ് യു.എസ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
ഇറാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ: ഹോർമുസ് തുറക്കുന്നതിന് ചില കർശന വ്യവസ്ഥകൾ ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈനിക ഉപരോധം നീക്കണമെന്നും യുദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നുമാണ് ഇറാന്റെ ആവശ്യം.
ആണവ ചർച്ചകൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ: സമഗ്രമായ ആണവ കരാറിലേക്ക് ഉടൻ എത്തിച്ചേർന്നില്ലെങ്കിലും ഘട്ടംഘട്ടമായി ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് ധാരണ.
ലോകത്തെ മൂന്നിലൊന്ന് ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകവും (LNG) ആറിലൊന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിലും കടന്നുപോകുന്ന തന്ത്രപ്രധാന പാതയാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്. ഇവിടത്തെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.