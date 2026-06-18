അമിത ഉപഭോഗം പരിസ്ഥിതിക്ക് വിനയാകുന്നു: 'മെഗാ ഉപഭോക്താക്കൾ' വരുത്തിവെക്കുന്നത് പ്രതിവർഷം 5.7 ട്രില്യൺ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമെന്ന് പഠനം
ലണ്ടൻ: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ഊർജ്ജത്തിന്റെയും അമിത ഉപഭോക്താക്കൾ (Mega-consumers) ഭൂമിയുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വരുത്തിവെക്കുന്നത് വൻ സാമ്പത്തിക-പ്രകൃതി നഷ്ടമെന്ന് പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്. ഇത്തരം അമിത ഉപഭോഗം മൂലം പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 5.7 ട്രില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 475 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപ) നഷ്ടമാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്.
ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും, അതുപോലെ വൻതോതിൽ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് വായുമലിനീകരണം, ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ, വനനശീകരണം, ജലക്ഷാമം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഈ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ആകെ വ്യാപ്തി കണക്കാക്കിയാണ് ഗവേഷകർ ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിസൗഹൃദപരമായ ജീവിതരീതികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ട് ശക്തമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെയും ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലെയും അമിത ധൂർത്ത് നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്നും പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.