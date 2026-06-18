അമിത ഉപഭോഗം പരിസ്ഥിതിക്ക് വിനയാകുന്നു: 'മെഗാ ഉപഭോക്താക്കൾ' വരുത്തിവെക്കുന്നത് പ്രതിവർഷം 5.7 ട്രില്യൺ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമെന്ന് പഠനം

By  Metro Desk Jun 18, 2026, 22:01 IST
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ലണ്ടൻ: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ഊർജ്ജത്തിന്റെയും അമിത ഉപഭോക്താക്കൾ (Mega-consumers) ഭൂമിയുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വരുത്തിവെക്കുന്നത് വൻ സാമ്പത്തിക-പ്രകൃതി നഷ്ടമെന്ന് പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്. ഇത്തരം അമിത ഉപഭോഗം മൂലം പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 5.7 ട്രില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 475 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപ) നഷ്ടമാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്.

​ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും, അതുപോലെ വൻതോതിൽ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് വായുമലിനീകരണം, ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ, വനനശീകരണം, ജലക്ഷാമം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഈ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ആകെ വ്യാപ്തി കണക്കാക്കിയാണ് ഗവേഷകർ ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

​ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിസൗഹൃദപരമായ ജീവിതരീതികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ട് ശക്തമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെയും ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലെയും അമിത ധൂർത്ത് നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്നും പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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