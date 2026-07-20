ആവേശം വാനോളം; ആഗോള കായിക മാമാങ്കത്തിന്റെ ഫൈനൽ വേദിയായ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് യാത്ര തിരിച്ചു
വാഷിംഗ്ടൺ: ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന കായിക പോരാട്ടത്തിന്റെ കലാശക്കൊട്ട് കാണാനായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ വേദിയായ ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കാണ് കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ വാഹനാണിവര (Motorcade) പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചതുപോലെ, ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്കൊപ്പം ട്രംപും ചേർന്നാവും വിജയികൾക്കുള്ള ലോകകപ്പ് ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുക.
അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തത്സമയം വീക്ഷിക്കുന്ന കായിക മാമാങ്കത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് നേരിട്ടെത്തുന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രസിഡന്റിന്റെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്റ്റേഡിയത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും അഭൂതപൂർവ്വമായ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് യു.എസ്. രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും (Secret Service) പ്രാദേശിക പൊലീസും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഉടൻ തന്നെ വി.ഐ.പി ഗാലറിയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം.