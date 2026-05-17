ഇസ്രായേലിലെ മിസൈൽ നിർമാണ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഫോടനം; ആസൂത്രിത പരീക്ഷണമെന്ന് കമ്പനി
ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ മധ്യ ഇസ്രായേലി പട്ടണമായ ബെയ്റ്റ് ഷെമെഷിൽ ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശക്തി വളരെ വലുതായിരുന്നു, ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തെ നിവാസികൾ പരിഭ്രാന്തരായി, നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആകാശം കറുത്ത പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു.
ആരോ-2, ആരോ-3 പോലുള്ള മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇസ്രായേലി സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രതിരോധ കമ്പനിയായ ടോമറിന്റെ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്.
സംഭവത്തിന് ശേഷം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി വീഡിയോകൾ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഉയർന്ന തീജ്വാലകളും ദൂരെ നിന്ന് വലിയ പുക ഉയരുന്നതും വ്യക്തമായി കാണിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം വളരെ ദൂരെ നിന്ന് കേട്ടതായും ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അതൊരു വലിയ ആക്രമണമായി തോന്നിയതായും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.
תיעוד: תושבים באזור בית שמש דיווחו על פיצוץ עז ואש שנראית מרחוק. מראה קצת אפוקליפטי.— איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) May 16, 2026
מסתבר שמדובר בפיצוץ מבוקר שנעשה בתוך מפעל אזרחי. אין נזק או נפגעים. אפשר להרגע. pic.twitter.com/Xv3qVEFP8Y
എന്നിരുന്നാലും, ഇത് "മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതും നിയന്ത്രിതവുമായ ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു" എന്നും, ആസൂത്രിതമായ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് നടത്തിയതാണെന്നും കമ്പനി പെട്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ നിരവധി ആളുകളും സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരും ഈ അവകാശവാദത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇത് വെറുമൊരു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പരീക്ഷണമായിരുന്നെങ്കിൽ, സമീപത്തുള്ള ആളുകളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചില്ലേ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തിയത് ചോദ്യങ്ങളുയർത്തുന്നു.
മിസൈൽ, റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഫോടനം നടന്നതെന്നതിനാൽ, ക റോക്കറ്റ് മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ ഖര ഇന്ധനം പരീക്ഷിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ അപകടമായിരിക്കാം ഇതെന്ന് ചില പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഇറാനും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചതിനാൽ ഈ വിഷയം മുഴുവൻ കാര്യമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നു . അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ സ്ഫോടനം പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയ്ക്കും ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ആക്കം കൂട്ടി. എന്നിരുന്നാലും, ഇസ്രായേൽ സർക്കാരോ സൈന്യമോ ഇതുവരെ ഒരു ആക്രമണവും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല