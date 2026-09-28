​യു.എസ് വ്യോമസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളത്തിന് സമീപം സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കൾ; അഞ്ച് പേർ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിൽ

By  Metro Desk Sep 28, 2026, 08:46 IST
US Base

ലണ്ടൻ: യു.എസ് വ്യോമസേനയുടെ ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുകെയുടെ ആർ.എ.എഫ് ഫെയർഫോർഡ് (RAF Fairford) സൈനിക താവളത്തിന് സമീപത്തുനിന്ന് സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിലായി. സംഭവത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭീകരവിരുദ്ധ പോലീസും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

​ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് സംശയസ്പദമായ വാഹനങ്ങൾ സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ നീങ്ങവെയാണ് സായുധ പോലീസ് സംഘം ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ സ്‌ഫോടകവസ്തു നിരോധന നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികൾക്കെതിരെ പിന്നീട് ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടെന്ന കുറ്റവും ചുമത്തി.

​കണ്ടെത്തിയ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ കാഠിന്യം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സൈന്യത്തിന്റെ ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും ഡ്രോൺ / റോബോട്ട് സംവിധാനങ്ങളും രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി സമീപ ഗ്രാമമായ വെൽഫോർഡിലെ (Whelford) 85-ഓളം വീടുകളിൽനിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു.

​ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കായി അമേരിക്കൻ വ്യോമസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ആർ.എ.എഫ് ഫെയർഫോർഡ്. അതിനാൽ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ വിദേശ ശക്തികളുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഭീകരസംഘടനകളുടെയോ പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പോലീസ് தீவிரമായി പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. 

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