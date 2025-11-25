'ഫേസ്ബുക്കും ഇന്സ്റ്റഗ്രാമും മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം': ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് മനഃപൂർവം പൂഴ്ത്തിയെന്ന് മെറ്റക്കെതിരെ ആരോപണം
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഉപയോക്താക്കളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരക്കാരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ മെറ്റ (Meta) മനഃപൂർവം മറച്ചുവെച്ചതായി ആരോപണം. യു.എസിലെ വിവിധ സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ മെറ്റക്കെതിരെ നൽകിയ ക്ലാസ്-ആക്ഷൻ കേസിന്റെ ഭാഗമായി സമർപ്പിച്ച കോടതി രേഖകളിലാണ് ഈ ഗുരുതരമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുള്ളത്.
ഗവേഷണത്തിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ
- 'പ്രൊജക്റ്റ് മെർക്കുറി' (Project Mercury): 2020-ൽ മെറ്റയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ ഒരു ആഭ്യന്തര പഠനമാണിത്. ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗം 'ഡീആക്ടിവേറ്റ്' ചെയ്യുന്നവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പഠനവിധേയമാക്കി.
- ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗം നിർത്തിയവരിൽ വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, ഏകാന്തത, സാമൂഹിക താരതമ്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത എന്നിവ കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തി.
- ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും കൗമാരക്കാരും: 2021-ലെ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ 'ബോഡി ഇമേജ്' (ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പ്) പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നതായി മെറ്റയുടെ ആഭ്യന്തര റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്താൻ കാരണം?
കോടതി രേഖകൾ പ്രകാരം, തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം ഹാനികരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ പുറത്തുവിടാതിരിക്കാൻ മെറ്റ തുടർ പഠനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടുകളെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു.
- ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ കമ്പനിക്ക് ദോഷകരമാകും എന്നതിനാലും, സോഷ്യൽ മീഡിയക്കെതിരായ പൊതുവായ മാധ്യമ ചർച്ചകളുടെ സ്വാധീനം പഠനഫലത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും ആരോപിച്ചാണ് മെറ്റ റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്തിയത്.
- "സിഗരറ്റ് ദോഷകരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ആ വിവരം രഹസ്യമായി വെച്ച പുകയില വ്യവസായത്തിന് തുല്യമാണ് ഈ നടപടി" എന്ന് മെറ്റയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ ആഭ്യന്തരമായി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
- കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ലാഭത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ലെന്നും കേസ് ആരോപിക്കുന്നു.
മെറ്റയുടെ പ്രതികരണം
അതേസമയം, ആരോപണങ്ങളെ മെറ്റ ശക്തമായി നിഷേധിച്ചു. പഠനത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം (Methodology) ശരിയല്ലാത്തതിനാൽ അത് നിർത്തിയതാണെന്നും, കൗമാരക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് തങ്ങൾ പരമമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മെറ്റ വക്താവ് ആൻഡി സ്റ്റോൺ പ്രതികരിച്ചു.