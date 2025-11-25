'ഫേസ്ബുക്കും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം': ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് മനഃപൂർവം പൂഴ്ത്തിയെന്ന് മെറ്റക്കെതിരെ ആരോപണം

By Metro DeskUpdated: Nov 25, 2025, 19:03 IST
Meta
ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഉപയോക്താക്കളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരക്കാരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ മെറ്റ (Meta) മനഃപൂർവം മറച്ചുവെച്ചതായി ആരോപണം. യു.എസിലെ വിവിധ സ്കൂൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ മെറ്റക്കെതിരെ നൽകിയ ക്ലാസ്-ആക്ഷൻ കേസിന്റെ ഭാഗമായി സമർപ്പിച്ച കോടതി രേഖകളിലാണ് ഈ ഗുരുതരമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുള്ളത്.

​ ഗവേഷണത്തിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ

  • 'പ്രൊജക്റ്റ് മെർക്കുറി' (Project Mercury): 2020-ൽ മെറ്റയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ ഒരു ആഭ്യന്തര പഠനമാണിത്. ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗം 'ഡീആക്ടിവേറ്റ്' ചെയ്യുന്നവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പഠനവിധേയമാക്കി.
    • ​ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗം നിർത്തിയവരിൽ വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, ഏകാന്തത, സാമൂഹിക താരതമ്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത എന്നിവ കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തി.
  • ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും കൗമാരക്കാരും: 2021-ലെ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ 'ബോഡി ഇമേജ്' (ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പ്) പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നതായി മെറ്റയുടെ ആഭ്യന്തര റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

​ റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്താൻ കാരണം?

​കോടതി രേഖകൾ പ്രകാരം, തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം ഹാനികരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ പുറത്തുവിടാതിരിക്കാൻ മെറ്റ തുടർ പഠനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടുകളെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു.

  • ​ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ കമ്പനിക്ക് ദോഷകരമാകും എന്നതിനാലും, സോഷ്യൽ മീഡിയക്കെതിരായ പൊതുവായ മാധ്യമ ചർച്ചകളുടെ സ്വാധീനം പഠനഫലത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും ആരോപിച്ചാണ് മെറ്റ റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്തിയത്.
  • ​"സിഗരറ്റ് ദോഷകരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ആ വിവരം രഹസ്യമായി വെച്ച പുകയില വ്യവസായത്തിന് തുല്യമാണ് ഈ നടപടി" എന്ന് മെറ്റയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ ആഭ്യന്തരമായി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
  • ​കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ലാഭത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ലെന്നും കേസ് ആരോപിക്കുന്നു.

​മെറ്റയുടെ പ്രതികരണം

​അതേസമയം, ആരോപണങ്ങളെ മെറ്റ ശക്തമായി നിഷേധിച്ചു. പഠനത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം (Methodology) ശരിയല്ലാത്തതിനാൽ അത് നിർത്തിയതാണെന്നും, കൗമാരക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് തങ്ങൾ പരമമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മെറ്റ വക്താവ് ആൻഡി സ്റ്റോൺ പ്രതികരിച്ചു.

Tags

Share this story

Featured

You may like