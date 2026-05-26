സാങ്കേതികവിദ്യ ചോരുമെന്ന് ഭയം; പ്രമുഖ എഐ ഗവേഷകരുടെ യാത്രകൾക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ചൈനീസ് സർക്കാർ

By  Metro Desk May 26, 2026, 23:54 IST
China Travel

ബീജിംഗ്: രാജ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) മേഖലയിലെ മുൻനിര പ്രതിഭകൾക്ക് മേൽ വിദേശയാത്രാ വിലക്കും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി ചൈനീസ് സർക്കാർ. മുൻപ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും സർക്കാർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രം ബാധകമായിരുന്ന യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആലിബാബ (Alibaba), ഡീപ്പ്സീക്ക് (DeepSeek) തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ടെക് കമ്പനികളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​അമേരിക്കയുമായുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യാ മത്സരത്തിൽ ചൈനയുടെ സുപ്രധാന AI വിവരങ്ങൾ ചോർന്നുപോകാതിരിക്കാനും ദേശീയ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയുമാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഈ നീക്കം.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

  • മുൻകൂർ അനുമതി നിർബന്ധം: അഡ്വാൻസ്ഡ് AI മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ഥാപകർ, സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ, പ്രമുഖ ഗവേഷകർ എന്നിവർക്ക് ഇനിമുതൽ വിദേശയാത്ര നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങേണ്ടി വരും.

  • പാസ്‌പോർട്ട് കണ്ടുകെട്ടൽ: വിവരങ്ങൾ പുറത്തുപോകാതിരിക്കാൻ ചില പ്രമുഖ കമ്പനികളിലെ ഗവേഷകരുടെ പാസ്‌പോർട്ടുകൾ വരെ അധികൃതർ വാങ്ങി വെക്കുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

  • കാരണം: യു.എസ്സുമായുള്ള സാങ്കേതിക യുദ്ധം മുറുകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച AI പ്രതിഭകളെ ഒരു "ദേശീയ സ്വത്തായി" (Strategic Asset) കാണാനാണ് ചൈന താല്പര്യപ്പെടുന്നത്.

​ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും ഈ പുതിയ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരിച്ചടിയായേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

Tags

Share this story

Featured

You may like