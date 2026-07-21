മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി ഇരട്ടിക്കുന്നു: ഇറാനിൽ യുഎസ് ആക്രമണം ശക്തമാക്കി; സൗദിക്കെതിരെ നാവിക ഉപരോധ ഭീഷണിയുമായി ഹൂതികൾ
വാഷിംഗ്ടൺ/സന: മധ്യപൂർവേഷ്യൻ മേഖലയെ വൻ യുദ്ധഭീതിയിലാഴ്ത്തി ഇറാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കൻ സേനയുടെ ആക്രമണം തുടരുന്നു. ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശേഷിയും മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങളും തകർക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ റൗണ്ട് വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) അറിയിച്ചു.
ഇതിനിടെ, മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി ഇരട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട് യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെ നാവിക ഉപരോധ ഭീഷണി മുഴക്കി രംഗത്തെത്തി. ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള സൗദി അറേബ്യൻ ചരക്കുകപ്പലുകളുടെയും എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെയും ഗതാഗതം തടയുമെന്നാണ് ഹൂതികളുടെ ഭീഷണി. റിയാദ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കടുത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ചെങ്കടൽ പാതയിലും ഭീഷണി ഉയർന്നതോടെ ആഗോള എണ്ണവിപണി വൻ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. സാഹചര്യം രൂക്ഷമായതോടെ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആഗോള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം (Worldwide Caution) പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.