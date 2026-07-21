മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി ഇരട്ടിക്കുന്നു: ഇറാനിൽ യുഎസ് ആക്രമണം ശക്തമാക്കി; സൗദിക്കെതിരെ നാവിക ഉപരോധ ഭീഷണിയുമായി ഹൂതികൾ

By  Metro Desk Jul 21, 2026, 09:46 IST
അമേരിക്ക

വാഷിംഗ്ടൺ/സന: മധ്യപൂർവേഷ്യൻ മേഖലയെ വൻ യുദ്ധഭീതിയിലാഴ്ത്തി ഇറാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കൻ സേനയുടെ ആക്രമണം തുടരുന്നു. ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശേഷിയും മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങളും തകർക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ റൗണ്ട് വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) അറിയിച്ചു.

​ഇതിനിടെ, മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി ഇരട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട് യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെ നാവിക ഉപരോധ ഭീഷണി മുഴക്കി രംഗത്തെത്തി. ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള സൗദി അറേബ്യൻ ചരക്കുകപ്പലുകളുടെയും എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെയും ഗതാഗതം തടയുമെന്നാണ് ഹൂതികളുടെ ഭീഷണി. റിയാദ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കടുത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ചെങ്കടൽ പാതയിലും ഭീഷണി ഉയർന്നതോടെ ആഗോള എണ്ണവിപണി വൻ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. സാഹചര്യം രൂക്ഷമായതോടെ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആഗോള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം (Worldwide Caution) പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

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