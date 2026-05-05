ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ യുദ്ധഭീതി; ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത്
വാഷിംഗ്ടൺ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇറാനും യുഎസും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് ഇറാൻ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പെന്റഗണിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്ക് നീക്കം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി യുഎസ് ആരംഭിച്ച 'പ്രോജക്റ്റ് ഫ്രീഡം' (Project Freedom) ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇറാനുമായി ഒരു നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അതിശക്തമായ സൈനിക വിന്യാസം: കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി കൂടുതൽ യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ വിന്യസിക്കാൻ യുഎസ് തീരുമാനിച്ചു.
- ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടി: ഇറാൻ ഡ്രോണുകളോ മിസൈലുകളോ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയാൽ 'അമിതമായ പ്രഹരശേഷി' (Overwhelming Firepower) ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഹെഗ്സെത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
- വെടിനിർത്തൽ ആശങ്കയിൽ: ഏപ്രിലിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാഗിക വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയ പ്രകോപനങ്ങൾ മേഖലയെ വീണ്ടും പൂർണ്ണമായ യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്.
- യുഎഇയിലെ ആക്രമണം: ഇതിനിടെ യുഎഇയിലെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണം സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെയും തകിടം മറിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി നീങ്ങുന്നത്. ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇടപെടണമെന്നും യുഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.