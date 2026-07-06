ട്രംപിന്റെ ഫോൺ കോളിന് പിന്നാലെ യു.എസ് താരത്തിന്റെ റെഡ് കാർഡ് വിലക്ക് നീക്കി ഫിഫ; ലോകകപ്പിൽ വൻ വിവാദം, 'ലക്ഷ്മണരേഖ കടന്നെന്ന്' യുവേഫ
ന്യൂയോർക്ക്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ ഫിഫ (FIFA). യു.എസ്.എ ദേശീയ ടീമിന്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ ഫോളാരിൻ ബലോഗന് (Folarin Balogun) റഫറി വിധിച്ച റെഡ് കാർഡ് വിലക്ക് ഫിഫ അപ്രതീക്ഷിതമായി റദ്ദാക്കിയതാണ് കടുത്ത വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയെ നേരിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സ്വാധീനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ബെൽജിയവുമായുള്ള പ്രീ-ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് നാടകീയമായി ബലോഗന്റെ ഒരു മത്സരത്തിലെ വിലക്ക് ഫിഫ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ബോസ്നിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ എതിർതാരത്തിന്റെ കണങ്കാലിൽ ചവിട്ടിയതിനാണ് 25 കാരനായ ബലോഗന് റഫറി നേരിട്ട് റെഡ് കാർഡ് നൽകിയത്. ഫിഫ നിയമപ്രകാരം നേരിട്ട് റെഡ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന കളിക്കാരന് അടുത്ത ഒരു മത്സരത്തിൽ സ്വയമേവ വിലക്ക് വരും. എന്നാൽ ഫിഫ തങ്ങളുടെ അച്ചടക്ക ചട്ടത്തിലെ 'ആർട്ടിക്കിൾ 27' ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഈ വിലക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മരവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ താരത്തിന് ബെൽജിയത്തിനെതിരെ കളിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചു.
ഫിഫയുടെ ഈ പക്ഷപാതപരമായ തീരുമാനത്തിനെതിരെ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ 'യുവേഫ' (UEFA) കടുത്ത ഭാഷയിൽ രംഗത്തെത്തി. ഫിഫ എല്ലാ പരിധികളും ലംഘിച്ചതായും (Crossed a red line) ഫുട്ബോളിന്റെ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും തകർത്തതായും യുവേഫ പ്രസ്താവനയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കളിക്കളത്തിലെ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾക്ക് വഴങ്ങി നിയമം മാറ്റുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ബെൽജിയം ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഫിഫയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ബെൽജിയം ഔദ്യോഗികമായി അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, "ഫിഫ വലിയൊരു അനീതി തിരുത്തി ശരിയായ തീരുമാനമെടുത്തു" എന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ മുൻ ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് സെപ് ബ്ലാറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരും മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളായ ഗാരി നെവിൽ, വെയ്ൻ റൂണി തുടങ്ങിയവരും ഫിഫയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. "രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്താൽ മാറ്റാനുള്ളതല്ല ഫുട്ബോളിലെ റെഡ് കാർഡുകൾ" എന്ന് സെപ് ബ്ലാറ്റർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കായിക മാമാങ്കത്തേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് ഫിഫ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായതോടെ ഫുട്ബോൾ ലോകം വലിയൊരു ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്.