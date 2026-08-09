‘കാമുകിക്ക്’ പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണം തള്ളി ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ; തെറ്റായ പ്രചാരണമെന്ന് പ്രതികരണം
യുഇഎഎഫ്എയിൽ (UEFA) ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ തന്റെ കാമുകിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന യുവതിക്ക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പണം നൽകി ഒഴിവാക്കിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളി ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ. ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമമായ ഡെയ്ലി ടെലഗ്രാഫ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും അപകീർത്തികരവുമാണെന്ന് ഫിഫ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.
2009 മുതൽ 2016 വരെ ഇൻഫാന്റിനോ യുഇഎഎഫ്എ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സഹപ്രവർത്തകയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്നും, തുടർന്ന് ഇവർക്ക് ആറക്ക തുകയും എംബിഎ കോഴ്സ് ഫീസും യുഇഎഎഫ്എ നൽകിയെന്നുമാണ് വാർത്തയിൽ ആരോപിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, അന്നത്തെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയ ജീവനക്കാരിക്ക് അർഹമായ തുക മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്ന് യുഇഎഎഫ്എ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇൻഫാന്റിനോയ്ക്ക് എതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അസത്യമാണെന്നും ഇത്തരം പെരുമാറ്റദൂഷ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഫിഫയിലോ യുഇഎഎഫ്എയിലോ പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഫിഫ വക്താവ് അറിയിച്ചു.