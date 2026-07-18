ട്രംപിന്റെ വരവ് പ്രമാണിച്ച് വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലിന് കാവലൊരുക്കാൻ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ സജ്ജം
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പങ്കെടുക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഫൈനൽ വേദിയായ ന്യൂജേഴ്സിയിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിലും പരിസരത്തും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ സജ്ജമായി വ്യോമസേനയുടെ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ (യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ) സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സ്പെയിനും അർജന്റീനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ട്രംപും ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോയും ചേർന്ന് വിജയികൾക്കുള്ള ലോകകപ്പ് ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വിദേശ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും വിവിഐപികളും പങ്കെടുക്കുന്നതിനാലും, ലോകം ഒന്നടങ്കം ഉറ്റുനോക്കുന്ന കായിക മാമാങ്കമായതിനാലും അതിശക്തമായ ത്രിതല സുരക്ഷാ കോട്ടയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുകളിൽ വ്യോമസേനയും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വ്യോമാതിർത്തി പൂർണ്ണമായും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കാനും അനാവശ്യമായ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ തടയാനുമാണ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.