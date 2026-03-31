"സ്വന്തം എണ്ണ കണ്ടെത്തൂ"; ഇന്ധനവിലയിൽ പരാതിപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളോട് കടുത്ത ഭാഷയിൽ ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നതിനിടെ കടുത്ത നിലപാടുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. എണ്ണവില വർദ്ധനവിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച രാജ്യങ്ങളോട് "നിങ്ങൾ സ്വന്തം എണ്ണ കണ്ടെത്തൂ" (Go get your own oil) എന്ന് ട്രംപ് തുറന്നടിച്ചു. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അമേരിക്ക ബാധ്യസ്ഥരല്ലെന്ന സൂചന അദ്ദേഹം നൽകിയത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണത്തെ ബാധിച്ചതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ബാരലിന് വൻ വിലക്കയറ്റമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ:
- അമേരിക്കയുടെ നിലപാട്: അമേരിക്കൻ ഊർജ്ജ ശേഖരം സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുമെന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ ഊർജ്ജസ്വയംപര്യാപ്തത നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
- യുദ്ധം മുറുകുന്നു: ഇറാന്റെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വിപണിയിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
- ആഗോള ആഘാതം: ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ധനവില വർദ്ധനവ് പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ട്രംപിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിൽപ്പോലും പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ 'അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ്' (America First) നയം ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.