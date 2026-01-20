രണ്ടാം ഭരണത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം: 'അധികാരം' എന്ന ഒറ്റവാക്കിൽ ട്രംപിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്
Jan 20, 2026, 19:14 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഭരണകൂടം അധികാരമേറ്റിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണശൈലിയെ നിർവചിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വാക്ക് 'അധികാരം' എന്നതാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ആദ്യ ഭരണകാലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കരുത്തനായാണ് 'ട്രംപ് 2.0' ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ആഭ്യന്തര നയങ്ങളിലും വിദേശകാര്യങ്ങളിലും വിപ്ലവകരവും ചർച്ചാവിഷയവുമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടത്. അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന് മേൽ ട്രംപിനുള്ള പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണവും, തന്റെ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യവുമാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമ്പത്തിക രംഗത്തും ട്രംപിന്റെ ഈ അധികാര പ്രയോഗം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.