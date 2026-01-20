രണ്ടാം ഭരണത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം: 'അധികാരം' എന്ന ഒറ്റവാക്കിൽ ട്രംപിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്

Jan 20, 2026
വാഷിംഗ്ടൺ: ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഭരണകൂടം അധികാരമേറ്റിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണശൈലിയെ നിർവചിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വാക്ക് 'അധികാരം' എന്നതാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ആദ്യ ഭരണകാലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കരുത്തനായാണ് 'ട്രംപ് 2.0' ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

​കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ആഭ്യന്തര നയങ്ങളിലും വിദേശകാര്യങ്ങളിലും വിപ്ലവകരവും ചർച്ചാവിഷയവുമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടത്. അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന് മേൽ ട്രംപിനുള്ള പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണവും, തന്റെ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യവുമാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമ്പത്തിക രംഗത്തും ട്രംപിന്റെ ഈ അധികാര പ്രയോഗം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

