യുദ്ധം നിർത്താൻ അഞ്ച് നിബന്ധന; ഇസ്രായേലുമായി നേരിട്ട് ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പുതിയ മേധാവി
ലെബനനിലെ ഭീകര സംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്ള വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലുമായി നേരിട്ട് ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്ന് ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പുതിയ മേധാവി ഷെയ്ഖ് നയിം ഖാസിം വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അഞ്ച് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ലെബനനിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ ഇസ്രായേലുമായി ചർച്ച നടത്താൻ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രസ്താവന വരുന്നത്.
ഹിസ്ബുള്ള ഒരിക്കലും ഇസ്രായേലുമായി നേരിട്ട് ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്ന് ഖാസിം തുറന്നു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇത് പൂർണമായും നിഷേധിച്ചു. ലെബനൻ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടാനും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും സമ്മർദ്ദത്തിലായതിനാൽ ഈ പ്രസ്താവന പ്രധാനമാണ്.
ലെബനൻ സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
ലെബനനിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരെയും ഖാസിം ശാസിച്ചു. ഇസ്രായേലിന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും ആജ്ഞപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ലെബനനോ അവർക്കോ ഒരു ഗുണവും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലെബനൻ സർക്കാർ ഇസ്രായേലിന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ഹിസ്ബുള്ളയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കരാറിലും ഏർപ്പെടാൻ ഹിസ്ബുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചന.
ലെബനൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമാണെന്നും ഖാസിം പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേടാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിനർത്ഥം ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ ഒരു കരാറിലെത്തുമെന്ന് അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നുമാണ്.
ആ 5 വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
യുദ്ധം നിർത്താൻ ഒരേയൊരു വഴിയേയുള്ളൂവെന്നും അതിന് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും ഖാസിം പറഞ്ഞു. കര, കടൽ, വ്യോമ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വ്യവസ്ഥ. ഇതിനർത്ഥം എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ്.
രണ്ടാമത്തെ വ്യവസ്ഥ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുക എന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ ഇസ്രായേൽ ജയിലുകളിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടവരെ വിട്ടയക്കുക എന്നതാണ്. നാലാമത്തെ വ്യവസ്ഥ വീടുകളിൽ നിന്നും നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്തവർക്ക് തിരികെ വരാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ്. അഞ്ചാമത്തെ വ്യവസ്ഥ സംഭവിച്ച നാശം പുനർനിർമിക്കുക എന്നതാണ്.
ഇതെല്ലാം ഇത്ര പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഈ പ്രസ്താവന സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹിസ്ബുള്ള ഇപ്പോഴും വഴങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ്. അത് ചർച്ചാ മേശയിലേക്ക് വരില്ല, പക്ഷേ അതിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ വളരെ കർശനമായതിനാൽ ഇസ്രായേലിന് അവ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനർത്ഥം ലെബനനിൽ സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള പാത വളരെ നീണ്ടതാണ് എന്നാണ്. ഒരു വശത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും സമ്മർദ്ദവും മറുവശത്ത് ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ശക്തിയും നേരിടുന്ന ലെബനൻ സർക്കാർ മധ്യത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.