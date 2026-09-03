നേപ്പാളിലെ പ്രളയ ദുരന്തം; മരണസംഖ്യ 1,252 ആയി ഉയർന്നു: കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിൽ പുതിയ പ്രളയഭീതി
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രളയത്തിൽ (Flash Floods) കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 1,252 ആയി ഉയർന്നു. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതോടെയാണ് മരണസംഖ്യ കുത്തനെ ഉയർന്നത്. അതിനിടെ, വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നത് വീണ്ടും പ്രളയഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതായി അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നേപ്പാൾ-തിബറ്റ് അതിർത്തിയിൽ ഉണ്ടായ ഹിമപാതത്തെയും മണ്ണടിച്ചിലിനെയും തുടർന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. നേപ്പാൾ സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംയുക്ത രക്ഷാസേന ഒമ്പതാം ദിവസവും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. നാലായിരത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് ഇപ്പോഴും കാണാതായിട്ടുള്ളത്.
ഭോട്ടെകോഷി നദിയുടെ കരപ്രദേശങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഹൈഡ്രോളജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയോളജി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഭോട്ടെകോഷി, തൃശൂലി നദികളുടെയും മറ്റ് ഉപനദികളുടെയും തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജലശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ജില്ലകൾ ഇപ്പോഴും പ്രളയഭീതിയിലാണ്.