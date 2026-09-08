പ്രളയദുരന്തം: വൻകിട മലിനീകരണ രാജ്യങ്ങൾ ‘ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കണം’ എന്ന് നേപ്പാൾ; കാലാവസ്ഥാ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു
കാഠ്മണ്ഡു: രാജ്യത്തുണ്ടായ വിനാശകരമായ പ്രളയദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ, ലോകത്തിലെ പ്രധാന മലിനീകരണ രാജ്യങ്ങളോട് "ഉണര്ന്നു പ്രവര്ത്തിക്കാന്" ആഹ്വാനം ചെയ്ത് നേപ്പാള്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദുരന്തഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്, ആഗോളതലത്തില് വന്തോതില് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങള് പുറന്തള്ളുന്ന രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് അടിയന്തര കാലാവസ്ഥാ നഷ്ടപരിഹാരം (Climate Compensation) നേപ്പാള് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ ഹിമാലയന് ഹിമപാതം ഉരുകി ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലും മിന്നൽപ്രളയവും രാജ്യത്ത് വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് വിതച്ചത്. അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകളെ കാണാതാവുകയും ആറായിരത്തിലധികം പേര് മരണപ്പെടുകയോ ദുരന്തത്തിനിരയാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ആഗോള ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വമനത്തിൽ 0.1 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം പങ്കാളിയായ നേപ്പാൾ, മറ്റ് വൻകിട വ്യവസായ രാജ്യങ്ങൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കനത്ത വിലയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശിശിർ ഖനാൽ വ്യക്തമാക്കി. യുഎന്നിന്റെ 'ലോസ് ആൻഡ് ഡാമേജ്' (Loss and Damage) ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക സഹായമായി 20 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് നേപ്പാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇതൊരു ജീവകാരുണ്യ സഹായമല്ലെന്നും, വൻകിട സാമ്പത്തിക ശക്തികളുടെ ധാർമ്മികവും നിയമപരവുമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും നേപ്പാൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഹിമാലയൻ മേഖലയിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള താപനില വർദ്ധനവ് വരുംദിവസങ്ങളിലും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നതിനാൽ, ആഗോള സമൂഹം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നേപ്പാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.