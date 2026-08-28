പ്രളയ തടാകം പൊട്ടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്: നേപ്പാളിലും തിബത്തിലും ആശ്വാസമെത്തിക്കാൻ നെട്ടോട്ടം

By  Metro Desk Aug 28, 2026, 10:22 IST
നേപ്പാൾ

കാഠ്മണ്ഡു / ലാസ: നേപ്പാളിലും തിബത്തിലും നാശം വിതച്ച മിന്നൽപ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ, പുതിയതായി രൂപപ്പെട്ട പ്രളയ തടാകം (Flood lake/Barrier lake) പൊട്ടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതോടെ ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ അടിയന്തര സഹായങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും എത്തിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും ദുരന്തനിവാരണ സേനകളും നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്.

​പാറക്കെട്ടുകളും ഹിമപാതവും ഇടിഞ്ഞുവീണ് നദികളുടെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടാണ് തടാകം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് അതിവേഗം ഉയരുന്നതും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതും പ്രദേശവാസികളിൽ കടുത്ത ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തടാകം പൊട്ടിയാൽ വീണ്ടും വൻ ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ പ്രദേശത്തുനിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു: ദുരന്തത്തിൽ ഇതുവരെ 469-ലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1,300-ഓളം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്.

വിനോദസഞ്ചാരികളും തീർത്ഥാടകരും: ഇന്ത്യ, യു.എസ്., ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളും കൈലാസ മാനസസരോവർ തീർത്ഥാടകരും കാണാതായവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.

ഗതാഗത തടസ്സം: പാലങ്ങളും റോഡുകളും പൂർണ്ണമായി തകർന്നതിനാൽ പല ഗ്രാമങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്.

സഹായഹസ്തവുമായി രാജ്യങ്ങൾ: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ (UN) അടിയന്തര ആശ്വാസനിധിയായി 2 ദശലക്ഷം ഡോളർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യ, ചൈന, യു.എസ്., വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്നിവരും നേപ്പാളിന് സഹായവാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​ഹിമാലയൻ മേഖലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം ഗ്ലേഷിയറുകൾ ഉരുകുന്നതും ഹിമപാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇത്തരം മിന്നൽപ്രളയങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 

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