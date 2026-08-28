പ്രളയ തടാകം പൊട്ടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്: നേപ്പാളിലും തിബത്തിലും ആശ്വാസമെത്തിക്കാൻ നെട്ടോട്ടം
കാഠ്മണ്ഡു / ലാസ: നേപ്പാളിലും തിബത്തിലും നാശം വിതച്ച മിന്നൽപ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ, പുതിയതായി രൂപപ്പെട്ട പ്രളയ തടാകം (Flood lake/Barrier lake) പൊട്ടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതോടെ ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിൽ അടിയന്തര സഹായങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും എത്തിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും ദുരന്തനിവാരണ സേനകളും നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്.
പാറക്കെട്ടുകളും ഹിമപാതവും ഇടിഞ്ഞുവീണ് നദികളുടെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടാണ് തടാകം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് അതിവേഗം ഉയരുന്നതും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതും പ്രദേശവാസികളിൽ കടുത്ത ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തടാകം പൊട്ടിയാൽ വീണ്ടും വൻ ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ പ്രദേശത്തുനിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു: ദുരന്തത്തിൽ ഇതുവരെ 469-ലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1,300-ഓളം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്.
വിനോദസഞ്ചാരികളും തീർത്ഥാടകരും: ഇന്ത്യ, യു.എസ്., ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളും കൈലാസ മാനസസരോവർ തീർത്ഥാടകരും കാണാതായവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.
ഗതാഗത തടസ്സം: പാലങ്ങളും റോഡുകളും പൂർണ്ണമായി തകർന്നതിനാൽ പല ഗ്രാമങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്.
സഹായഹസ്തവുമായി രാജ്യങ്ങൾ: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ (UN) അടിയന്തര ആശ്വാസനിധിയായി 2 ദശലക്ഷം ഡോളർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യ, ചൈന, യു.എസ്., വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്നിവരും നേപ്പാളിന് സഹായവാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഹിമാലയൻ മേഖലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം ഗ്ലേഷിയറുകൾ ഉരുകുന്നതും ഹിമപാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇത്തരം മിന്നൽപ്രളയങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.