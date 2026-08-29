വെള്ളപ്പൊക്കം എന്റെ സർവ്വസ്വവും കവർന്നെടുത്തു; പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും വീടുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് നേപ്പാളിലെ ദുരന്തബാധിതരുടെ വിങ്ങൽ
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ പ്രളയത്തിലും കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും സർവ്വസ്വവും നഷ്ടപ്പെട്ട ദുരന്തബാധിതരുടെ സങ്കടക്കാഴ്ചകൾ കണ്ണീരണിയിക്കുന്നു. "പ്രളയം എന്റെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന സകലതും കവർന്നെടുത്തു," സൈനിക ക്യാമ്പിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച survivors (അതിജീവിച്ചവർ) വിങ്ങിപ്പൊട്ടിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു.
ഹിമാലയൻ താഴ്വരയിലുണ്ടായ ഹിമാനീപതനത്തെ (Glacier Collapse) തുടർന്നുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ഇതുവരെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും രണ്ടായിരത്തിലധികം പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ റസൂവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആർമി ആളുകളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്.
നദിക്കരയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമങ്ങളും റോഡുകളും പാലങ്ങളും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് പ്രളയജലത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും വീടുകളും തിരഞ്ഞുനടക്കുന്ന ആളുകൾ ചെളിയിൽ മുങ്ങിയ ദുരന്തഭൂമിയിൽ നടുക്കത്തോടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. കാണാതായവർക്കായി സൈന്യവും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.