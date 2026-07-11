മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രി ആൻ വിഡ്ഡികോംബ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ; 26-കാരൻ പിടിയിൽ: അന്വേഷണം ഊർജിതം
ബ്രിട്ടനിലെ മുൻ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി മന്ത്രിയും പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ ആൻ വിഡ്ഡികോംബിനെ (78) സ്വന്തം വസതിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ യുകെ പൊലീസ് കൊലപാതക അന്വേഷണം (Murder Investigation) ആരംഭിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 26 വയസ്സുകാരനായ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കേസിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പുറത്തുവന്ന പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
സംഭവം നടന്നത് എങ്ങനെ?
സ്ഥലം: ഡെവണിലെ ഡാർട്ട്മൂർ നാഷണൽ പാർക്കിന് സമീപമുള്ള ഹെയ്റ്റർ (Haytor) എന്ന സ്ഥലത്തെ അവരുടെ വീട്ടിലാണ് ആൻ വിഡ്ഡികോംബിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
സമയം: നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഒരു ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർ എത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. ജൂലൈ 9 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11.40 ഓടെ ആംബുലൻസ് വിഭാഗം വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നു.
പരിക്കുകൾ: ശരീരത്തിൽ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെയാണ് അവരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മരണകാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന കൂടുതൽ ഫോറൻസിക് വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
പ്രതിയെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത്
വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂമാൻ ആബട്ടിലെ (Newton Abbot) ഒരു വസതിയിൽ നിന്നാണ് 26 വയസ്സുകാരനായ പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇയാൾ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ദേശീയനാണെന്ന് (White British national) പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പ്രതിക്ക് ആനുമായി മുൻപരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും, കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ പ്രേരണ എന്താണെന്നും കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്.
രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടോ?
ഈ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ഭീകരവാദ ബന്ധങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയമായ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഉള്ളതായി നിലവിൽ സൂചനകളില്ലെന്ന് ഡെവൺ & കോൺവാൾ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കൗണ്ടർ ടെററിസം വിഭാഗവുമായി പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് പൊലീസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
യുകെ രാഷ്ട്രീയ ലോകം ഞെട്ടലിൽ
ആൻ വിഡ്ഡികോംബിന്റെ വിയോഗ വാർത്ത യുകെയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലകളെ കടുത്ത ഞെട്ടലിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ: ഈ സംഭവം അങ്ങേയറ്റം ദൌർഭാഗ്യകരവും രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നതുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കതീതമായി രാജ്യം ഈ സമയത്ത് ഒന്നിച്ചുനിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം: 1987 മുതൽ 2010 വരെ പാർലമെന്റ് അംഗമായിരുന്ന ആൻ വിഡ്ഡികോംബ്, ജോൺ മേജർ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി വിട്ട ശേഷം അവർ ബ്രെക്സിറ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാവുകയും പിന്നീട് റിഫോം യുകെയുടെ (Reform UK) വക്താവായി പ്രവർത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറമെ 'സ്ട്രിക്റ്റ്ലി കം ഡാൻസിങ്', 'സെലിബ്രിറ്റി ബിഗ് ബ്രദർ' തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൂടെയും അവർ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
നിലവിൽ സംഭവസ്ഥലത്ത് കടുത്ത പൊലീസ് കാവലും ഫോറൻസിക് പരിശോധനകളും തുടരുകയാണ്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് പൊലീസ് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.