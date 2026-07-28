യുക്രെയ്ൻ തീരത്ത് ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ റഷ്യൻ ആക്രമണം: കാസർകോട് സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ നാല് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഒഡേസ: യുക്രെയ്ൻ തീരത്തിന് സമീപം കരിങ്കടലിൽ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ റഷ്യൻ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ നാല് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരിച്ചവരിൽ കാസർകോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് സ്വദേശിയായ മലയാളിയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
കാസർകോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് ബലാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ജോയൻ-സാലി ദമ്പതികളുടെ ഏക മകൻ അഖിൽ ജോയൻ (26) ആണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ മറ്റൊരു മലയാളി നാവികന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിന്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലം: യുക്രെയ്നിലെ പ്രമുഖ തുറമുഖ നഗരമായ ഒഡേസയ്ക്ക് സമീപം കരിങ്കടലിൽ.
കപ്പൽ: ഗിനിയ-ബിസാവു പതാകയേന്തിയ 'ഗോൾഡൻ ലിയോ' (MV Golden Leo) എന്ന ചരക്കുകപ്പൽ.
മരണം: കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 17 ജീവനക്കാരിൽ 4 ഇന്ത്യക്കാരും 5 സിറിയൻ നാവികരുമടക്കം ആകെ 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
വിതുമ്പലോടെ നാട്; വിവാഹം നടക്കാനിരുന്നത് രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ
മർച്ചന്റ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അഖിൽ കഴിഞ്ഞ ആറുവർഷമായി ഈ രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് അഖിൽ നാട്ടിലെത്തി വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം വിവാഹം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ ദാരുണ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് കപ്പൽ കമ്പനി അധികൃതർ മരണവിവരം ഔദ്യോഗികമായി കുടുംബത്തെ ഇമെയിൽ വഴി അറിയിച്ചത്.
ശക്തമായ അപലപനവുമായി ഇന്ത്യ
വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും സാധാരണക്കാരായ നാവികർക്കും നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂഡൽഹിയിലെ മുതിർന്ന റഷ്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞനെ വിളിപ്പിച്ചുവരുത്തി ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അഖിലിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്കായി നോർക്ക (NORKA) വഴി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായും റഷ്യൻ കോൺസുലേറ്റുമായും ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.