യുക്രെയ്ൻ തീരത്ത് ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ റഷ്യൻ ആക്രമണം: കാസർകോട് സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ നാല് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

By  Metro Desk Jul 28, 2026, 10:05 IST
കപ്പൽ ആക്രമണം

ഒഡേസ: യുക്രെയ്ൻ തീരത്തിന് സമീപം കരിങ്കടലിൽ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ റഷ്യൻ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ നാല് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരിച്ചവരിൽ കാസർകോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് സ്വദേശിയായ മലയാളിയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

​കാസർകോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് ബലാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ജോയൻ-സാലി ദമ്പതികളുടെ ഏക മകൻ അഖിൽ ജോയൻ (26) ആണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിൽ മറ്റൊരു മലയാളി നാവികന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

​സംഭവത്തിന്റെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലം: യുക്രെയ്നിലെ പ്രമുഖ തുറമുഖ നഗരമായ ഒഡേസയ്ക്ക് സമീപം കരിങ്കടലിൽ.

കപ്പൽ: ഗിനിയ-ബിസാവു പതാകയേന്തിയ 'ഗോൾഡൻ ലിയോ' (MV Golden Leo) എന്ന ചരക്കുകപ്പൽ.

മരണം: കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 17 ജീവനക്കാരിൽ 4 ഇന്ത്യക്കാരും 5 സിറിയൻ നാവികരുമടക്കം ആകെ 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

​വിതുമ്പലോടെ നാട്; വിവാഹം നടക്കാനിരുന്നത് രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ

​മർച്ചന്റ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അഖിൽ കഴിഞ്ഞ ആറുവർഷമായി ഈ രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് അഖിൽ നാട്ടിലെത്തി വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം വിവാഹം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ ദാരുണ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് കപ്പൽ കമ്പനി അധികൃതർ മരണവിവരം ഔദ്യോഗികമായി കുടുംബത്തെ ഇമെയിൽ വഴി അറിയിച്ചത്.

​ശക്തമായ അപലപനവുമായി ഇന്ത്യ

​വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും സാധാരണക്കാരായ നാവികർക്കും നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂഡൽഹിയിലെ മുതിർന്ന റഷ്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞനെ വിളിപ്പിച്ചുവരുത്തി ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​അഖിലിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്കായി നോർക്ക (NORKA) വഴി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായും റഷ്യൻ കോൺസുലേറ്റുമായും ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. 

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