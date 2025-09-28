കീവിൽ റഷ്യയുടെ വൻ വ്യോമാക്രമണം: 12 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 10 പേർക്ക് പരിക്ക്

By Metro DeskUpdated: Sep 28, 2025, 18:04 IST
യുക്രൈൻ

കീവ്: റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിനെതിരെ ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ നടത്തിയ വൻ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നാല് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 12 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെയാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആക്രമണത്തിൽ 10 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

​കഴിഞ്ഞ മാസം 21 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കീവിനു നേരെയുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമാക്രമണമാണിത്.

ആക്രമണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:

  • ആക്രമണ ലക്ഷ്യം: ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ തുടങ്ങിയ ആക്രമണം പകൽ വരെ നീണ്ടു. ജനവാസ മേഖലകളെയും സാധാരണക്കാരുടെ കെട്ടിടങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയത്. തലസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 20-ൽ അധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
  • മരിച്ചവരിൽ കുട്ടി: മരണപ്പെട്ടവരിൽ 12 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കീവ് സിറ്റി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ മേധാവി ടിമൂർ ത്കാചെങ്കോ ടെലിഗ്രാമിലൂടെ അറിയിച്ചു.
  • നാശനഷ്ടം: റഷ്യ 595 ഡ്രോണുകളും 48 മിസൈലുകളും വിക്ഷേപിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. തലസ്ഥാനത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾ, ഒരു മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനം, കിന്റർഗാർട്ടൻ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി.

​അതേസമയം, യുക്രെയ്‌നിനായുള്ള ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ യുഎസുമായി "മെഗാ കരാർ" ഒപ്പിട്ടതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലൻസ്കി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് റഷ്യയുടെ ഈ ആക്രമണം. സംഭവത്തിൽ 40-ൽ അധികം പേർക്ക് രാജ്യത്തുടനീളം പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോളണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അയൽ രാജ്യങ്ങൾ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കി.

Tags

Share this story

Featured

You may like