കീവിൽ റഷ്യയുടെ വൻ വ്യോമാക്രമണം: 12 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 10 പേർക്ക് പരിക്ക്
Updated: Sep 28, 2025, 18:04 IST
കീവ്: റഷ്യ യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിനെതിരെ ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ നടത്തിയ വൻ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നാല് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 12 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെയാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആക്രമണത്തിൽ 10 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മാസം 21 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കീവിനു നേരെയുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമാക്രമണമാണിത്.
ആക്രമണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:
- ആക്രമണ ലക്ഷ്യം: ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ തുടങ്ങിയ ആക്രമണം പകൽ വരെ നീണ്ടു. ജനവാസ മേഖലകളെയും സാധാരണക്കാരുടെ കെട്ടിടങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തിയത്. തലസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 20-ൽ അധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- മരിച്ചവരിൽ കുട്ടി: മരണപ്പെട്ടവരിൽ 12 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കീവ് സിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മേധാവി ടിമൂർ ത്കാചെങ്കോ ടെലിഗ്രാമിലൂടെ അറിയിച്ചു.
- നാശനഷ്ടം: റഷ്യ 595 ഡ്രോണുകളും 48 മിസൈലുകളും വിക്ഷേപിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. തലസ്ഥാനത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾ, ഒരു മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനം, കിന്റർഗാർട്ടൻ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി.
അതേസമയം, യുക്രെയ്നിനായുള്ള ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ യുഎസുമായി "മെഗാ കരാർ" ഒപ്പിട്ടതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലൻസ്കി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് റഷ്യയുടെ ഈ ആക്രമണം. സംഭവത്തിൽ 40-ൽ അധികം പേർക്ക് രാജ്യത്തുടനീളം പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോളണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അയൽ രാജ്യങ്ങൾ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കി.