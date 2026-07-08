ഫ്രാൻസ് രാഷ്ട്രീയം തകിടം മറിയുന്നു: 2027 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് മരീൻ ലെ പെൻ; കോടതി വിലക്ക് കുറച്ചു

By  Metro Desk Jul 8, 2026, 00:32 IST
France

പാരീസ്: ഫ്രാൻസിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടി നേതാവായ മരീൻ ലെ പെൻ (Marine Le Pen) 2027-ൽ നടക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (EU) ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ലെ പെന്നിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പൊതുപദവികൾ വഹിക്കുന്നതിനായുള്ള വിലക്ക് ഫ്രഞ്ച് അപ്പീൽ കോടതി കുറച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.

​മുമ്പ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലക്ക് കോടതി 45 മാസമായി ചുരുക്കി. ഇതിൽ 30 മാസത്തെ ശിക്ഷ താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയതോടെ, ബാക്കിയുള്ള 15 മാസത്തെ വിലക്ക് കാലാവധി അവർ ഇതിനകം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയതായി കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതോടെ ലെ പെന്നിന് 2027-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

​എന്നിരുന്നാലും, കോടതി അവർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഇതിൽ രണ്ട് വർഷം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു). ബാക്കിയുള്ള ഒരു വർഷം അവർ ഇലക്ട്രോണിക് ആങ്കിൽ ബ്രേസ്‌ലെറ്റ് (Ankle Monitor) ധരിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരും. രാത്രികാലങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തണം എന്നതടക്കമുള്ള കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ ജനവിധി തേടുമെന്ന് ലെ പെൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

​ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന 2027 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലെ പെന്നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഫ്രാൻസിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിമറിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

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