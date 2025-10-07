സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യമോ, കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണമോ? 'കൺവേർഷൻ തെറാപ്പി' നിരോധനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ; കൊളറാഡോ നിയമം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

By Metro DeskOct 7, 2025, 20:44 IST
Colorodo Suprme Court

ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷ (LGBTQ+) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് 'കൺവേർഷൻ തെറാപ്പി' നൽകുന്നത് നിരോധിച്ച കൊളറാഡോ സംസ്ഥാന നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കേസിൽ യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി വാദം കേൾക്കുന്നു. ഈ കേസ് രാജ്യവ്യാപകമായി ശ്രദ്ധ നേടുന്ന ഒന്നാണ്.

​കൊളറാഡോയിലെ ലൈസൻസുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിലറായ കാലി ചൈൽസ് ആണ് നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ക്ലയിന്റുമായി സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുന്നത് വിലക്കുന്ന ഈ നിരോധനം, തന്റെ സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ (Free Speech) ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും, ഇത് കൗൺസിലർമാർക്ക് 'ഗാഗ് ഓർഡർ' (സംസാരിക്കാനുള്ള വിലക്ക്) ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു.

​എന്നാൽ, ഈ നിയമം സംസാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലെന്നും, മറിച്ച് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ദോഷകരവും അശാസ്ത്രീയവുമായ ചികിത്സാ രീതികളെ നിയന്ത്രിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൊളറാഡോ സംസ്ഥാനം കോടതിയിൽ നിലപാടെടുത്തു. കൺവേർഷൻ തെറാപ്പി കൗമാരക്കാരിൽ വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, ആത്മഹത്യാ പ്രവണത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2019-ൽ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്.

​ഈ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് തെറാപ്പിയുമായും ലൈസൻസുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരത്തിന്റെ പരിധി നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകും. നിലവിൽ 20-ൽ അധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾ സമാനമായ കൺവേർഷൻ തെറാപ്പി നിരോധന നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

