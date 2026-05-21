228 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ 2009-ലെ വിമാനാപകടം: എയർ ഫ്രാൻസും എയർബസും കുറ്റക്കാരെന്ന് ഫ്രഞ്ച് കോടതി
പാരിസ്: ഫ്രാൻസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമാപന്തര ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നായ 2009-ലെ റിയോ-പാരിസ് വിമാനാപകടത്തിൽ പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനിയായ എയർ ഫ്രാൻസും (Air France), വിമാന നിർമ്മാതാക്കളായ എയർബസും (Airbus) കുറ്റക്കാരാണെന്ന് ഫ്രഞ്ച് അപ്പീൽ കോടതി കണ്ടെത്തി. 228 പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കാണ് (Involuntary Manslaughter) പാരിസിലെ അപ്പീൽ കോടതി ഇരു കമ്പനികളും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വിധിച്ചത്. 17 വർഷം നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് നിർണ്ണായകമായ ഈ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്.
വിമാനാപകടത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ രണ്ട് കമ്പനികൾക്കാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, കോർപ്പറേറ്റ് നരഹത്യയ്ക്ക് ചുമത്താവുന്ന പരമാവധി പിഴയായ 2,25,000 യൂറോ (ഏകദേശം 2.1 കോടി രൂപ) വീതം ഇരു കമ്പനികൾക്കും ശിക്ഷയായി വിധിച്ചു.
പശ്ചാത്തലം:
2009 ജൂൺ 1-നാണ് ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോയിൽ നിന്ന് പാരിസിലേക്ക് പറക്കുകയായിരുന്ന എയർ ഫ്രാൻസിന്റെ AF447 വിമാനം അത്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന് മുകളിൽ വച്ച് തകർന്നു വീണത്. മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് വിമാനത്തിലെ സ്പീഡ് സെൻസറുകളിൽ പൈലറ്റുമാർക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 216 യാത്രക്കാരും 12 ജീവനക്കാരുമുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. പൈലറ്റുമാരുടെ പരിശീലന കുറവും സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലുണ്ടായ വീഴ്ചയുമാണ് ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു.
2023-ൽ ഒരു കീഴ്ക്കോടതി ഇരു കമ്പനികളെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിധിക്കെതിരെ ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളും പ്രോസിക്യൂഷനും നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ഇപ്പോൾ ചരിത്രപരമായ പുതിയ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുമാനമുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഈ പിഴത്തുക ചെറുതാണെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ആശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, വിധിക്കെതിരെ ഫ്രാൻസിലെ പരമോന്നത കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് എയർബസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.