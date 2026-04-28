‘ഫ്രണ്ട്‌ലി ഫെഡറൽ അസ്സാസിൻ’; ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ അലൻ എത്തിയത് തോക്കുകളും കത്തികളുമായി: നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

By  Metro Desk Apr 28, 2026, 12:44 IST
USA

വാഷിംഗ്ടൺ: വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഡിന്നറിനിടെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി കോൾ ടോമസ് അലൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. കാലിഫോർണിയ സ്വദേശിയായ ഇയാൾ ഒരു പമ്പ് ആക്ഷൻ ഷോട്ട്ഗൺ, .38 കാലിബർ പിസ്റ്റൾ, നിരവധി കത്തികൾ എന്നിവയുമായാണ് പരിപാടി നടന്ന ഹോട്ടലിലെത്തിയത്.

​സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അയച്ച ഇമെയിലുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളിലും തന്നെത്തന്നെ 'ഫ്രണ്ട്‌ലി ഫെഡറൽ അസ്സാസിൻ' എന്ന് ഇയാൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് താൻ എത്തിയതെന്ന് അലൻ തന്റെ പ്രകടനപത്രികയിൽ (Manifesto) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി നടന്ന പരിപാടിയിൽ സുരക്ഷാ വലയം ഭേദിച്ച് ഓടിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. സീക്രട്ട് സർവീസിന്റെ വെടിയേറ്റ ഇയാൾക്ക് നിസാര പരിക്കുകളുണ്ട്. നിലവിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വാഷിംഗ്ടണിൽ നടന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടന്റ്സ് ഡിന്നറിനിടെ (WHCD) പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കോൾ ടോമസ് അലൻ (Cole Tomas Allen) എന്ന 31-കാരൻ മാരകായുധങ്ങളുമായാണ് എത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വെളിപ്പെടുത്തി. തന്നെത്തന്നെ 'ഫ്രണ്ട്‌ലി ഫെഡറൽ അസ്സാസിൻ' (Friendly Federal Assassin) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഇയാളിൽ നിന്ന് താഴെ പറയുന്ന ആയുധങ്ങളാണ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്:

  • 12-ഗേജ് പമ്പ് ആക്ഷൻ ഷോട്ട്ഗൺ (12-gauge pump-action shotgun)

  • .38 കാലിബർ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് പിസ്റ്റൾ (.38-caliber pistol)

  • ഒന്നിലധികം കത്തികൾ (Multiple knives)

​വാഷിംഗ്ടൺ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറിലൂടെ തോക്കുമായി ഓടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച അലനെ സീക്രട്ട് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെടിവെച്ചാണ് വീഴ്ത്തിയത്.

