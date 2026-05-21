അടുക്കളപ്പണി മുതൽ വൃദ്ധജന പരിചരണം വരെ; ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകൾ ഉടൻ വീടുകളിലേക്ക്: വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി ചൈന
ബീജിങ്: വീട്ടുജോലികളും പ്രായമായവരുടെ പരിചരണവും ഇനി റോബോട്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. തുണി അലക്കൽ, കിടക്കവിരികൾ വിരിക്കൽ, പാചകം, മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ പരിചരണം എന്നിവയടക്കമുള്ള ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ഹ്യൂമനോയിഡ് (മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള) റോബോട്ടുകൾ ചൈനയിൽ ഉടൻ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിപണിയിലെത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI), അത്യാധുനിക സെൻസറുകൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ റോബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചൈനയിലെ അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രായമായവരുടെ ജനസംഖ്യ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്തരം റോബോട്ടുകളുടെ വികസനത്തിന് ചൈനീസ് സർക്കാരും പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനികളും മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
- വീട്ടുജോലികൾ: തുണിത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായി മടക്കി വെക്കാനും, വീട് വൃത്തിയാക്കാനും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും.
- വൃദ്ധജന പരിചരണം: പ്രായമായവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് മരുന്ന് നൽകുക, അവരുടെ ശാരീരികാവസ്ഥകൾ നിരീക്ഷിക്കുക, വൈകാരികമായ കൂട്ടുകൂടൽ (Emotional companionship) നൽകുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
- സ്വയം പഠിക്കാനുള്ള ശേഷി (VLA Models): പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും, മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ചെടുക്കാനും ഈ റോബോട്ടുകൾക്ക് സാധിക്കും.
നിലവിൽ ചൈനയിലെ ചില കെയർ സെന്ററുകളിൽ ഇത്തരം റോബോട്ടുകളുടെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം വിജയകരമായി നടന്നുവരികയാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇവ സാധാരണക്കാരുടെ വീടുകളിലേക്കും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാനാണ് കമ്പനികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതോടെ മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനം കുറയ്ക്കാനും പ്രായമായവർക്ക് മികച്ച പരിചരണം നൽകാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.