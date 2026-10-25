പാരീസ് മുതൽ റോം വരെ: അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റത്തിലും പെൻഷൻ വെട്ടിച്ചുരുക്കലിലും ഭവന പ്രതിസന്ധിയിലും തെരുവിലിറങ്ങി ജനങ്ങൾ
പാരീസ്/റോം: യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിരൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും വിലക്കയറ്റവും പെൻഷൻ പരിഷ്കാരങ്ങളും മൂലം വൻ ജനരോഷവും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പടർന്നുപിടിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പാരീസിലും ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനമായ റോമിലും തുടങ്ങി ബെൽജിയം, ജർമ്മനി വരെയുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ധനവില വർധനവ്, പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തൽ, വാടകയും വീടുകളുടെ വിലയും സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത വിധം ഉയർന്നത് എന്നിവയാണ് ജനങ്ങളെ വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്. ഫ്രാൻസിൽ മാത്രം എട്ട് ലക്ഷത്തോളം പേർ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അക്രമസംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ (Key Details)
ഉയരുന്ന ജീവിതച്ചെലവും ഇന്ധനവിലയും: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റവും പണപ്പെരുപ്പവും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതഭാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
പെൻഷൻ പരിഷ്കാരങ്ങൾ: ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടാനും ആനുകൂല്യങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കാനുമുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നീക്കം തൊഴിലാളികളെയും യുവാക്കളെയും രോഷാകുലരാക്കി.
ഭവന പ്രതിസന്ധി (Housing Crisis): നഗരങ്ങളിൽ വീടുകളുടെ വിലയും വാടകയും കടിയാണില്ലാതെ ഉയർന്നതോടെ സാധാരണക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും താമസസൗകര്യം കണ്ടെത്താനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്.
യൂറോപ്പിലുടനീളം പടരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ: പാരീസിനും റോമിനും പുറമെ മിലാൻ, ബ്രസൽസ്, മർസെയിൽ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും അക്രമസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറി.