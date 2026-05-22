ആകാശത്ത് പ്രകോപനം; യുകെ നിരീക്ഷണ വിമാനത്തിന് തൊട്ടരികിലെത്തി റഷ്യൻ സുഖോയ് വിമാനങ്ങൾ: ഓട്ടോപൈലറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫായി

By  Metro Desk May 22, 2026, 18:05 IST
Russian Flight

ലണ്ടൻ: കരിങ്കടലിന് (Black Sea) മുകളിലൂടെ പറക്കുകയായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ എയർഫോഴ്സിന്റെ (RAF) നിരീക്ഷണ വിമാനത്തെ റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അപകടകരമായ രീതിയിൽ തടഞ്ഞതായി യുകെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമാതിർത്തിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. നിരായുധമായിരുന്ന ബ്രിട്ടന്റെ 'റിവറ്റ് ജോയിന്റ്' (Rivet Joint) എന്ന നിരീക്ഷണ വിമാനത്തിന് നേരെയാണ് റഷ്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയ് Su-35S, Su-27 വിമാനങ്ങൾ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചത്.

​ബ്രിട്ടീഷ് വിമാനത്തിന്റെ തൊട്ടരികിലൂടെ റഷ്യൻ സുഖോയ് വിമാനം പറന്നതിനെത്തുടർന്ന് യുകെ വിമാനത്തിന്റെ എമർജൻസി സിസ്റ്റം തനിയെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഓട്ടോപൈലറ്റ് സംവിധാനം ഓഫാകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പൈലറ്റുമാർ വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നേരിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു റഷ്യൻ വിമാനമായ Su-27 ബ്രിട്ടീഷ് വിമാനത്തിന്റെ മൂക്കിന് തൊട്ടുമുന്നിലൂടെ ആറ് തവണയാണ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ വെട്ടിച്ച് പറന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ തമ്മിൽ വെറും 6 മീറ്റർ മാത്രം അകലത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

​"റഷ്യൻ പൈലറ്റുമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് തികച്ചും അസ്വീകാര്യവും അപകടകരവുമായ പെരുമാറ്റമാണ്. ഇത്തരം നടപടികൾ വലിയ അപകടങ്ങൾക്കും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം."

— ജോൺ ഹീലി (ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി)

 

​നാറ്റോ (NATO) സഖ്യരാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് യുകെ വിമാനം പറന്നതെന്നും, ഇത്തരം പ്രകോപനങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്രിട്ടന്റെ ദൗത്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവത്തിൽ ലണ്ടനിലെ റഷ്യൻ എംബസിക്ക് ബ്രിട്ടൻ കടുത്ത പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ആകാശത്തുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കടുത്ത പ്രകോപനമാണിത്.

