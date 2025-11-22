ട്രംപിന്റെ ബഹിഷ്കരണം വകവെക്കാതെ ജി-20; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രഖ്യാപനം ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു

G 20

ജോഹന്നാസ്ബർഗ്: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ബഹിഷ്കരണത്തിനിടയിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ജി-20 ഉച്ചകോടിയിൽ നിർണ്ണായകമായ 'ജോഹന്നാസ്ബർഗ് പ്രഖ്യാപനം' (Johannesburg Declaration) അംഗ രാജ്യങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു. ഉച്ചകോടി തുടങ്ങി ആദ്യ ദിവസം തന്നെ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ധാരണയിലെത്താൻ സാധിച്ചത് ആതിഥേയരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ വൻ നയതന്ത്ര വിജയമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

വാർത്തയിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • ട്രംപിന്റെ അസാന്നിധ്യം: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളിലുള്ള വിയോജിപ്പ് കാരണമാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത്. എന്നാൽ, അമേരിക്കയുടെ അസാന്നിധ്യം ചർച്ചകളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ഉച്ചകോടി വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സിറിൽ റാമഫോസ വ്യക്തമാക്കി.

  • ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനം: അമേരിക്ക ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ലോകനേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപനത്തെ പിന്തുണച്ചു. യുഎൻ ചാർട്ടർ, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ, സമാധാനപരമായ തർക്കപരിഹാരം എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നതാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.
  • ആഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യ ഉച്ചകോടി: ആഫ്രിക്കൻ മണ്ണിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജി-20 ഉച്ചകോടിയാണിത്. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ കടം എഴുതിത്തള്ളൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

  • ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക്: ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഉച്ചകോടിയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് (Global South) രാജ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി മാറാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

​സാധാരണയായി ഉച്ചകോടിയുടെ അവസാന ദിവസമാണ് സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകാറുള്ളതെങ്കിലും, ഇത്തവണ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ശക്തമായ യോജിപ്പിനെത്തുടർന്ന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഇത് പുറത്തിറക്കാൻ സാധിച്ചു.

