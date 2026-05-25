യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഗ്യാസ് കയറ്റുമതി: സൈപ്രസിന്റെ പ്രധാന ഊർജ്ജ പാതയായി ഈജിപ്ത് മാറുന്നു
കെയ്റോ: കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജ ഹബ്ബായി (Energy Hub) ഈജിപ്ത് മാറുന്നു. സൈപ്രസിന്റെ കടൽത്തീരത്തുനിന്നും ഖനനം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിവാതകം തങ്ങളുടെ പ്ലാന്റുകളിൽ എത്തിച്ച് ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകമാക്കി (LNG) യൂറോപ്പിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കാനുള്ള സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഈജിപ്ത് ഒപ്പുവെച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ കമ്പനികളായ എക്സോൺ മൊബീൽ (ExxonMobil), ഖത്തർ എനർജി (QatarEnergy) എന്നിവയുമായി ചേർന്നാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം പുതിയ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
സൈപ്രസിന് സ്വന്തമായി പ്രകൃതിവാതകം ദ്രവീകരിക്കാനുള്ള (Liquefaction) പ്ലാന്റുകൾ നിലവിലില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൈപ്രസിലെ വാതക നിക്ഷേപങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഈജിപ്തിലെ നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സഹായിക്കും. സൈപ്രസിന്റെ 'അഫ്രോഡൈറ്റ്' (Aphrodite) ഗ്യാസ് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള വാതകം അടുത്ത 15 വർഷത്തേക്ക് പ്രോസസ്സിംഗിനായി ഈജിപ്തിലേക്ക് അയക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നേരത്തെ തന്നെ കരാറായിരുന്നു. പുതിയ നീക്കത്തിലൂടെ 2028-ഓടെ സൈപ്രസിൽ നിന്നുള്ള വാതകം ഈജിപ്ത് വഴി യൂറോപ്യൻ വിപണികളിലേക്ക് ഒഴുകിത്തുടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ റഷ്യൻ വാതകത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യൂറോപ്പിന് ഈ പുതിയ ഊർജ്ജ പാത വലിയ ആശ്വാസമേകും. ഒപ്പം ഈജിപ്തിനും സൈപ്രസിനും ഇത് സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.