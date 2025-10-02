ഗാസ സഹായ ഫ്ലോട്ടില തടഞ്ഞു: ഇസ്രായേലിന്റെ നടപടിയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ശക്തമായ അപലപനം; 'നിയമലംഘനം' എന്ന് തുർക്കി
അങ്കാറ/തെൽ അവീവ്: ഗാസയിലേക്ക് മാനുഷിക സഹായങ്ങളുമായി പുറപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര ഫ്ലോട്ടിലയെ (കപ്പൽ വ്യൂഹം) ഇസ്രായേൽ നാവികസേന തടഞ്ഞതിനെതിരെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ നടപടി അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
'ഗ്ലോബൽ സുമൂദ് ഫ്ലോട്ടില' എന്ന പേരിലുള്ള ഈ കപ്പൽ വ്യൂഹത്തിൽ യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലായതായും കപ്പലുകൾ ഇസ്രായേൽ തുറമുഖത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
- തുർക്കി: ഇസ്രായേലിന്റെ നടപടിയെ 'ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന്റെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണെന്ന് അപലപിച്ചു.
- മലേഷ്യ: പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം ഇസ്രായേലിന്റെ നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സഹായ ദൗത്യം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ, പലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങളോടുള്ള മാത്രമല്ല, ലോക മനഃസാക്ഷിയോടുമുള്ള തികഞ്ഞ അവഹേളനമാണ് ഇസ്രായേൽ കാണിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
- കൊളംബിയ: ഇസ്രായേൽ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൊളംബിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഗുസ്താവോ പെട്രോ, ഇസ്രായേൽ നയതന്ത്രജ്ഞരെ രാജ്യത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- ഗ്രീസ്, അയർലൻഡ്, ബെൽജിയം: ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും സംഭവം അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം പാലിക്കണമെന്നും ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- പലസ്തീൻ, ഹമാസ്: അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രത്തിലെ ഈ നടപടിയെ പലസ്തീൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ 'കടൽക്കൊള്ള' (Piracy) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
സഹായം തടഞ്ഞതിലൂടെ ഗാസയിലെ ജനങ്ങളെ പട്ടിണിയിലേക്ക് തള്ളിവിടാനുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയമാണ് വ്യക്തമാവുന്നതെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, കപ്പലുകൾ തടഞ്ഞത് ഗാസയിലേക്ക് ആയുധക്കടത്ത് തടയാനുള്ള സുരക്ഷാ നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണെന്നാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ വിശദീകരണം. ഇസ്രായേലിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും തടഞ്ഞുവെച്ചവരെ ഉടൻ വിട്ടയക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.