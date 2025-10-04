ഗാസ സമാധാന ദൗത്യം; ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം നടപ്പാക്കാൻ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഒരുങ്ങുന്നു: ലക്ഷ്യം ബന്ദി മോചനം

By Metro DeskOct 4, 2025, 23:41 IST
hamas 1200

​യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവെച്ച ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം ഉടൻ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം. ഹമാസിന്റെ ഭാഗികമായ അംഗീകാരത്തിനും ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനത്തിനും പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • ആദ്യ ഘട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു: ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രംപ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം ഉടൻ നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കാൻ സൈനിക മേധാവികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ഇസ്രായേലി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
  • വെടിനിർത്തൽ: സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ താൽക്കാലികമായി ഗാസയിലെ ബോംബാക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഗാസയിലെ ആക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം സൈന്യത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
  • ട്രംപിന്റെ പദ്ധതി: ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ച 20 ഇന സമാധാന പദ്ധതി പ്രകാരം, ഇരുപക്ഷവും അംഗീകരിച്ചാൽ ഉടൻ യുദ്ധം അവസാനിക്കും. തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനായി നിശ്ചിത അതിർത്തിയിലേക്ക് പിന്മാറും.
  • ബന്ദി കൈമാറ്റം: ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമാകുന്നത് ബന്ദി മോചനമാണ്. കരാർ പരസ്യമായി അംഗീകരിച്ചാൽ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഇസ്രായേലി ബന്ദികളെയും (ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരും ഉൾപ്പെടെ) വിട്ടയക്കണമെന്നാണ് പദ്ധതിയിലെ വ്യവസ്ഥ. ഇതിന് പകരമായി പലസ്തീൻ തടവുകാരെ ഇസ്രായേൽ മോചിപ്പിക്കും.
  • മാറ്റത്തിന്റെ സൂചന: ഹമാസ് പദ്ധതിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതോടെ, ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമായി തുടരുന്ന ഗാസ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന സുപ്രധാന നീക്കമായാണ് ഇതിനെ ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നത്.

​നിലവിൽ, ഹമാസ് അംഗീകരിച്ച വ്യവസ്ഥകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

