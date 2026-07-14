നേപ്പാളിൽ വീണ്ടും 'ജെൻ സി' പ്രക്ഷോഭം; പ്രധാനമന്ത്രി ബാലൻ ഷായ്ക്കെതിരെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ കനത്ത പ്രതിഷേധം
കാഠ്മണ്ഡു: യുവതലമുറയുടെ വലിയ പിന്തുണയോടെ അധികാരിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷായ്ക്കെതിരെ (ബാലൻ ഷാ) കാഠ്മണ്ഡുവിൽ വൻ ജനകീയ പ്രതിഷേധം. രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൊന്നിന് നേതൃത്വം നൽകിയ 'ജെൻ സി' (Gen Z) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട യുവാക്കൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബാലൻ ഷാ തന്റെ സിഗ്നേച്ചർ സൺഗ്ലാസ് ഊരിവെച്ച് എത്രയും വേഗം രാജിവെക്കണമെന്നാണ് പ്രക്ഷോഭകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
1. റൈഡ് ഷെയറിംഗ് ഡ്രൈവറുടെ ആത്മഹത്യയും പോലീസ് നടപടിയും:
കാഠ്മണ്ഡുവിലെ മുൻസിപ്പൽ പോലീസുമായുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഗണേഷ് നേപ്പാളി എന്ന 25-കാരനായ റൈഡ് ഷെയറിംഗ് ഡ്രൈവർ തീക്കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം. യുവാവിന്റെ ദാരുണമായ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ മുൻസിപ്പൽ പോലീസിനെതിരെയും സർക്കാരിനെതിരെയും വലിയ തോതിലുള്ള രോഷമാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളത്.
2. ചേരികൾ ഒഴിപ്പിക്കലും പുനരധിവാസത്തിലെ വീഴ്ചയും:
കാഠ്മണ്ഡു നഗരത്തിലെ ഭൂരഹിതരായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൃത്യമായ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാതെ ചേരികളിൽ നിന്നും അനധികൃത പാർപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നീക്കം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ തെരുവിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ക്രൂരമായ നടപടിയാണിതെന്നാണ് പ്രക്ഷോഭകരുടെ ആരോപണം.
3. വാഗ്ദാന ലംഘനങ്ങളും സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ ഭരണശൈലിയും:
പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും അഴിമതിയെയും കടപുഴക്കി എറിയുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി അധികാരത്തിലേറിയ ആളാണ് മുൻ റാപ്പറായ ബാലൻ ഷാ. എന്നാൽ അധികാരമേറ്റ ശേഷം ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾ ലംഘിച്ചും ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടും അദ്ദേഹം സ്വേച്ഛാധിപത്യ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
4. യുവാക്കളുടെ നിരാശ:
മുൻപ് രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ബാലൻ ഷായെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ 'രാഷ്ട്രീയ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി'യെയും അധികാരത്തിലേറ്റാൻ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് നേപ്പാളിലെ യുവാക്കളായിരുന്നു. എന്നാൽ അഴിമതി തടയുന്നതിലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കാണിച്ച് യുവാക്കൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
പ്രതിഷേധക്കാരുടെ മുദ്രാവാക്യം: "യുവതലമുറയുടെ പ്രതീക്ഷയായി വന്ന ബാലൻ ഷാ, ഇപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരിന് കാരണക്കാരനാകുന്നു. അദ്ദേഹം എത്രയും വേഗം അധികാരം ഒഴിഞ്ഞു പോകണം."