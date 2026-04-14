യുക്രെയ്ന് ശക്തമായ പിന്തുണയുമായി ജർമ്മനി; ബെർലിനിൽ സെലെൻസ്കിയെ സ്വീകരിച്ച് ചാൻസലർ ഫ്രീഡ്രിഷ് മെർസ്
ബെർലിൻ: യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി ജർമ്മനിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. ബെർലിനിലെ ചാൻസലറിയിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഫ്രീഡ്രിഷ് മെർസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചു. റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ യുക്രെയ്ൻ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ജർമ്മനിയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ മെർസ് ആവർത്തിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
"സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ റഷ്യ തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം അവർക്കുമേലുള്ള സമ്മർദ്ദം തുടരും. യുക്രെയ്നിന്റെ സുരക്ഷ യൂറോപ്പിന്റെ തന്നെ സുരക്ഷയാണ്." — ഫ്രീഡ്രിഷ് മെർസ്, ജർമ്മൻ ചാൻസലർ.
സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം:
മെർസ് ചാൻസലറായി അധികാരമേറ്റ ശേഷം യുക്രെയ്നുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സന്ദർശനം. ബെർലിനിലെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം സെലെൻസ്കി നോർവേയിലേക്ക് തിരിക്കും. മേഖലയിലെ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായും സുരക്ഷാ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് യുക്രെയ്ൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 'റാംസ്റ്റീൻ' (Ramstein) ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
- പ്രതിരോധ സഹകരണം: റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി യുക്രെയ്ന് കൂടുതൽ ആധുനിക ആയുധങ്ങളും വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു.
- ആയുധ വിതരണം: യുക്രെയ്ൻ ദീർഘകാലമായി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിസൈലുകൾ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ മെർസ് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
- യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗത്വം: യുക്രെയ്നിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ജർമ്മനി സഹായിക്കുമെന്ന് ചാൻസലർ ഉറപ്പുനൽകി.
- സാമ്പത്തിക പുനർനിർമ്മാണം: യുദ്ധം തകർത്ത യുക്രെയ്നിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ജർമ്മൻ കമ്പനികളുടെ നിക്ഷേപവും സഹായവും ഉറപ്പാക്കും.