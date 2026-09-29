നിക്ഷേപമില്ലാതെ തളർന്ന് ജർമ്മനിയുടെ റെയിൽ ശൃംഖല; കുതിച്ചുപാഞ്ഞ് ചൈനയുടെ ഹൈസ്പീഡ് വിപ്ലവം
പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ലോകോത്തര റെയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ മുന്നിലായിരുന്ന ജർമ്മനിയിൽ, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചയും നിക്ഷേപക്കുറവും കാരണം റെയിൽവേ ശൃംഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു. ട്രെയിനുകളുടെ വൈകൽ, സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ, കാലഹരണപ്പെട്ട ട്രാക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം ജർമ്മൻ റെയിൽവേ കമ്പനിയായ ഡച്ച് ബാന്റെ (Deutsche Bahn) പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലായിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത്, ചൈന തങ്ങളുടെ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ ശൃംഖല അതിവേഗം വികസിപ്പിച്ച് ലോകത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുൻപ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും മറ്റും സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ചൈന, ഇന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ആധുനിക ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ശൃംഖല നിർമ്മിച്ച് കൃത്യസമയത്തും കാര്യക്ഷമമായും സർവീസുകൾ നടത്തുന്നു. അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളിൽ മതിയായ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിലെ വീഴ്ച ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തെ എങ്ങനെ പിന്നോട്ടടിക്കാം എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായി ജർമ്മനിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ മാറിക്കഴിഞ്ഞു.