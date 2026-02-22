ആഗോള ഇറക്കുമതി നികുതി 15 ശതമാനമായി ഉയർത്തി; ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ലോകവിപണിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നു
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി: ആഗോള വ്യാപാര രംഗത്ത് വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും നികുതി (Tariff) വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തീരുമാനിച്ചു. നിലവിലുള്ള 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 15 ശതമാനത്തിലേക്കാണ് ആഗോള താരിഫ് നിരക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. 'അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ്' (America First) എന്ന തന്റെ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രഖ്യാപനത്തിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
- നികുതി വർദ്ധന: നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 10 ശതമാനം എന്ന പരിധിയിൽ നിന്ന് 5 ശതമാനം കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ച് 15 ശതമാനമാക്കി.
- ലക്ഷ്യം: അമേരിക്കൻ ആഭ്യന്തര നിർമ്മാണ മേഖലയെ (Manufacturing Sector) സംരക്ഷിക്കുക, വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോടുള്ള അമിത ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
- ചൈനയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് കൂടുതൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ആഗോള വിപണിയിലെ ആഘാതം:
ട്രംപിന്റെ ഈ തീരുമാനം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിപണികളിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
- വിലക്കയറ്റം: അമേരിക്കയിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് നികുതി ഭാരം കൂടുമെന്നതിനാൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വാഹനങ്ങൾ, നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വില വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുമോ?: ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഐടി സേവനങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവയെ ഈ നികുതി വർദ്ധന എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നത് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. വ്യാപാര യുദ്ധം (Trade War) മുറുകുന്നത് ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ മന്ദഗതിയിലാക്കിയേക്കാം.
പ്രതികരണങ്ങൾ:
അമേരിക്കയിലെ പ്രാദേശിക നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴും, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകശക്തികൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര കരാറുകളുടെ ലംഘനമാണെന്നാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന വിമർശനം.
ട്രംപിന്റെ പുതിയ നികുതി നയം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ഓഹരി വിപണിയെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കും
2026 ഫെബ്രുവരിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി ട്രംപിന്റെ പഴയ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ 15% നികുതി എന്ന പുതിയ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.
1. രൂപയുടെ മൂല്യം (Impact on Indian Rupee)
അമേരിക്ക ഇറക്കുമതി നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ആഗോളതലത്തിൽ ഡോളറിന്റെ മൂല്യം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകും.
- രൂപയുടെ ഇടിവ്: ഡോളർ കരുത്താർജിക്കുന്നതോടെ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതിച്ചെലവ് (പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൂഡ് ഓയിൽ) വർദ്ധിപ്പിക്കും.
- പണപ്പെരുപ്പം: ഇറക്കുമതിച്ചെലവ് കൂടുന്നത് രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർദ്ധനവിനും അതുവഴി സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനും കാരണമായേക്കാം.
2. ഓഹരി വിപണി (Stock Market Reaction)
വിപണിയിൽ ഈ വാർത്ത മിശ്രമായ പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്:
- തിരിച്ചടി നേരിടുന്ന മേഖലകൾ: അമേരിക്കയിലേക്ക് വൻതോതിൽ കയറ്റുമതി നടത്തുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽസ് (വസ്ത്രങ്ങൾ), ജെംസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി, ഓട്ടോമൊബൈൽ ഭാഗങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിലെ ഓഹരികൾക്ക് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. നികുതി കൂടുന്നതോടെ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ വില കൂടുകയും ഡിമാൻഡ് കുറയുകയും ചെയ്യും.
- സുരക്ഷിത മേഖലകൾ: ഐടി (IT), ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് (മരുന്നുകൾ) എന്നീ മേഖലകളെ ഈ നികുതി വർദ്ധനവിൽ നിന്ന് ട്രംപ് ഒഴിവാക്കിയേക്കുമെന്ന് സൂചനകളുണ്ട്. അതിനാൽ ടിസിഎസ്, ഇൻഫോസിസ് തുടങ്ങിയ ഐടി ഓഹരികൾക്കും സൺ ഫാർമ പോലുള്ള മരുന്ന് കമ്പനികൾക്കും വലിയ ആഘാതം ഉണ്ടായേക്കില്ല.
3. ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാർ (Bilateral Trade Deal)
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നിലവിൽ ഒരു പ്രത്യേക വ്യാപാര കരാർ (Trade Deal) ചർച്ചയിലാണ്.
- 18% നികുതി: നേരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മേൽ 50% വരെ നികുതി ചുമത്തുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, പുതിയ കരാർ പ്രകാരം ഇത് 18% ആയി കുറയ്ക്കാൻ ധാരണയായിരുന്നു.
- ആനുകൂല്യം: പുതിയ 15% ആഗോള നികുതി നിലവിൽ വരുമ്പോൾ, ചൈനയെ അപേക്ഷിച്ച് (ചൈനയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ 100% വരെ നികുതി വന്നേക്കാം) ഇന്ത്യയ്ക്ക് അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ ഒരു മുൻതൂക്കം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ചുരുക്കത്തിൽ: രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലും ചില കയറ്റുമതി മേഖലകളിലും താൽക്കാലിക തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും, ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നുകിട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.