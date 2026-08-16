താലിബാനുമായുള്ള ആഗോള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുന്നു: മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ആശങ്കയിൽ
കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന താലിബാൻ ഭരണകൂടവുമായി കൂടുതൽ ലോകരാജ്യങ്ങളും പ്രാദേശിക ശക്തികളും നയതന്ത്ര-സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ആശങ്ക ശക്തമാകുന്നു. താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ, ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകാതെ തന്നെ പല പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളും ഭരണകൂടവുമായി നേരിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്താനും നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും മുന്നോട്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും അവകാശങ്ങളെയും അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെയും സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
റഷ്യ, ചൈന, ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളും ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും താലിബാനുമായി വ്യാപാര-പ്രദേശിക സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളിൽ സമ്പർക്കം തുടരുന്നുണ്ട്. റഷ്യ താലിബാനെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ, കുടിയേറ്റക്കാരെ തിരിച്ചയക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളും താലിബാനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി. regional security (പ്രദേശിക സുരക്ഷ), കുടിയേറ്റ നിയന്ത്രണം, സാമ്പത്തിക താത്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ മുൻനിർത്തിയാണ് രാജ്യങ്ങൾ ഈ നീക്കം നടത്തുന്നത്.
എന്നാൽ, പെൺകുട്ടികളുടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവും സ്ത്രീകളുടെ ജോലി സ്വാതന്ത്ര്യവും താലിബാൻ പൂർണ്ണമായും വിലക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഈ അയഞ്ഞ നിലപാട് അഫ്ഗാനിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആഗോള പ്രതിരോധത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് (Human Rights Watch) ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.